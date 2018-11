Berlin/München

Dass sich in der CSU viel verändern würde, war schon nach der Landtagswahl Mitte Oktober absehbar. Mit seiner Rückzugsankündigung hat Seehofer nun Fakten geschaffen. Doch wie soll die Erneuerung aussehen? Das RedaktionsNetzwerk Deutschland beantwortet wichtige Fragen, die sich nach Seehofers Schritt nun stellen.



Warum kündigt Seehofer seinen Rückzug zum jetzigen Zeitpunkt an?



Der Druck aus den eigenen Reihen war einfach zu groß. Seehofer wird als CSU-Chef nicht nur das schlechte Abschneiden – Absturz auf 37,2 Prozent und der Verlust der absoluten Mehrheit – bei der bayerischen Landtagswahl angelastet. Basis und Funktionäre machen ihn – nicht zuletzt seinen Umgang mit der Affäre – auch für das desaströse Bild der Christsozialen auf Bundesebene verantwortlich. Immer mehr Granden unter anderem der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber, Verkehrsminister Andreas Scheuer und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt waren zuletzt von Seehofer abgerückt, ebenso die Chefs wichtiger Bezirksverbände.

Auch aus seiner politischen Heimat, der Oberbayern-CSU, fehlte der Rückhalt. Bei der Sitzung der Parteispitze am Sonntag in München peilte Seehofer noch einmal die Stimmung und spürte: Es geht nicht mehr. Mit seiner Rückzugsankündigung kommt er einem Sturz als Parteichef zuvor. Und er versucht so den Eindruck zu erwecken, es handele sich um den von ihm immer gewollten, selbstbestimmten Abschied.

Wann wählt die CSU ihren neuen Vorsitzenden?



Das ist noch unklar. Offiziell hat Seehofer am Montag angekündigt, sein Amt als CSU-Vorsitzender niederzulegen. Über den Zeitpunkt gebe es derzeit noch Absprachen, sagte Seehofer im sächsischen Bautzen. Seine Amtszeit als CSU-Vorsitzender endet im Herbst 2019. Daher müsste ein Sonderparteitag einberufen werden, um einen neuen Parteichef zu wählen. Die formalen Hürden dafür sind hoch, ein gewisser Vorlauf daher zwingend: Drei Bezirksverbände der CSU müssten einen Sonderparteitag verlangen – dafür reicht aber kein einfacher Vorstandsbeschluss. Erforderlich ist die Einberufung eines Bezirksparteitags.



Wer übernimmt in der CSU?



Favorit ist Markus Söder, Seehofers Nachfolger im Amt des bayerischen Ministerpräsidenten. Er hatte vor der bayerischen Landtagswahl Ambitionen auf den Parteivorsitz immer dementiert. Seehofer sagte, er habe Söder den Chefposten im Münchener Franz-Josef-Strauß-Haus mehrfach angeboten – direkt nach der Bundestagswahl und vor dem CSU-Parteitag in Nürnberg im Dezember 2017. Immer wieder genannt wird auch CSU-Vize Manfred Weber. Der eher liberal geprägte Europapolitiker aus Niederbayern hat mit der Spitzenkandidatur der konservativen EVP bei der Europawahl jedoch eine Aufgabe vor sich, die sich kaum mit dem Parteivorsitz vereinbaren lassen dürfte. Sollte es Söder werden, hätte er das machttaktische Kunststück geschafft, vom großen Verlierer der Landtagswahl zum unangefochtenen starken Mann der CSU zu werden.

Wann tritt Seehofer als Bundesinnenminister ab?



Seehofer sagte am Montag in Bautzen, er habe nicht vor, das Amt des Bundesinnenministers aufzugeben. „Ich bin Bundesinnenminister und werde das Amt weiter ausüben“, sagte er. Das Amt des CSU-Vorsitzenden werde er niederlegen. „Das Amt des Bundesinnenministers ist von dieser Entscheidung in keiner Weise berührt.“ Hinter verschlossenen Türen hatte Seehofer dennoch gesagt, dass es ohne „die Macht und die Wucht des Parteivorsitzenden“ schwierig werde, Innenminister zu bleiben. Seehofer hatte in der Vergangenheit schon häufiger mit einem Rückzug aus der Politik kokettiert. Im CSU-Vorstand wird Seehofers Zögern, auch das Ministeramt niederzulegen, bislang mit der unsicheren Zukunft der GroKo in Verbindung gebracht. Die Überlegung: Sollte die Koalition etwa nach der möglichen Wahl von Friedrich Merz zum CDU-Vorsitzenden oder aus anderen Gründen in nächster Zeit platzen, würde ein neuer Innenminister gar nicht mehr benötigt. Bleibt es bei der GroKo, könnte der Druck auf Landesgruppenchef Dobrindt steigen, ins Bundesinnenministerium zu wechseln. Zumal Bayerns Innenminister Joachim Herrmann einen Wechsel nach Berlin ausgeschlossen hat.

Horst Seehofers Karriere im Überblick Horst Seehofer hat seiner Partei mehr als 40 Jahre lang gedient. Seine Karriere im Überblick: 1971: Eintritt in die CSU 1980: Einzug in den Bundestag, dem Seehofer bis 2008 angehört 1989 bis 1992: Parlamentarischer Staatssekretär im Arbeits- und Sozialministerium 1992 bis 1998: Bundesgesundheitsminister unter Helmut Kohl 1994: Erstmalige Wahl zum stellvertretenden CSU-Vorsitzenden 1998 bis 2004: Stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag - das Amt legt Seehofer 2004 im Streit über die Gesundheitspolitik nieder 2005 bis 2008: Bundesagrarminister unter Angela Merkel 2007: Seehofer unterliegt im Kampf um den CSU-Vorsitz seinem Rivalen Erwin Huber 2008 bis 2018: Bayerischer Ministerpräsident, von 2013 bis 2018 auch Landtagsabgeordneter seit 2008: CSU-Vorsitzender seit 2018: Bundesinnenminister unter Angela Merkel



Kann Söder Bundespolitik?



Als früherer bayerischer Umwelt-, Gesundheits-, Finanz- und Europaminister verfügt er über jede Menge auch bundespolitische Erfahrung. Er verhandelte in Berlin mit über mehrere Gesundheitsreformen, die Neuordnung des milliardenschweren Bund-Länder-Finanzausgleichs und den Atomausstieg. Allerdings: Immer wieder hat Söder Distanz zum politischen Betrieb in der Hauptstadt erkennen lassen. Wiederholt warnte er im bayerischen Landtagswahlkampf vor „Berliner Verhältnissen“. Die Frage wird sein, ob Söder schnell in der Lage ist, sich schnell in die Berliner Themen einzuarbeiten. Denn daheim in Bayern muss er nach verkorkster Wahlkampagne erst einmal wieder Tritt fassen.



Welche Konsequenzen zieht die CSU aus ihrem schlechten Abschneiden bei den letzten Wahlen?



Es tobt ein Streit zwischen zwei Denkschulen: Die eine ist überzeugt, dass die CSU durch ihren harten Kurs in der Flüchtlingspolitik viele Wähler in der politischen Mitte verloren hat. Die andere gibt zu bedenken, dass die Partei doppelt so viele Wähler an AfD und Freie Wähler abgegeben hat wie an die Grünen und der harte Kurs in der Flüchtlingspolitik einen größeren Aderlass verhindert hat. Konsens in der Partei ist, dass der Partei umwelt- und klimapolitisches Profi fehlt und sie auch in der Sozialpolitik stärker erkennbar werden muss. Möglich ist auch ein Wechsel im Amt des Generalsekretärs. Amtsinhaber Markus Blume wird intern fehlende Profil vorgeworfen.

