GSG9 sucht Nachwuchs

Die Terrorgefahr in Deutschland bleibt unverändert hoch – Attentäter schlagen vor allem in großen Städten zu. Deshalb soll die Spezialeinheit GSG9, die bisher in Sankt Augustin-Hangelar bei Bonn stationiert ist, auch in Berlin einen Stützpunkt erhalten. Dafür soll die Truppe der Bundespolizei um ein Drittel aufgestockt werden. Leicht ist es nicht, geeigneten Nachwuchs zu finden.