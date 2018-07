Ministern Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat die Haltung der Jamaika-Koalition bekräftigt, Diesel-Fahrverbote vermeiden zu wollen. Im Interview sagte sie, die Messstation am Theodor-Heuss-Ring in Kiel müsse überprüft werden. Nach ihrer Kenntnis „steht der Messcontainer zu dicht an der Hauswand“.