Für US-Präsident Donald Trump war das Gelächter bei seiner Rede in der Generaldebatte der UN-Vollversammlung kein Ausdruck von Spott. Die Staatenlenker und Delegierten hätten nicht „über mich gelacht“, sagte Trump bei einer Pressekonferenz in New York. „Sie lachten mit mir.“

Die Leute hätten eine gute Zeit mit ihm gehabt. Berichte über süffisantes Amüsement und Kopfschütteln unter den Zuhörern wies Trump mit seinem Schlagwort „Fake News“ zurück.

Am Dienstag hatte der US-Präsident seine Ansprache vor den Vereinten Nationen mit Prahlereien über die Erfolge seiner Regierung eröffnet. Die amerikanische Wirtschaft „boomt wie niemals zuvor“, erklärte er. Seine Regierung habe zudem in weniger als zwei Jahren mehr zuwege gebracht als jede andere US-Regierung zum vergleichbaren Zeitpunkt. Das zog Gelächter im Plenum nach sich.

Trump selbst wirkte auf der Bühne kurz verunsichert, ehe er lächelnd sagte, das sei nicht die Reaktion, die er erwartet habe – „aber das ist in Ordnung“.

