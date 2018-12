Stuttgart

Die Ausspähversuche am Stuttgarter Flughafen könnten einen terroristischen Hintergrund haben. Mindestens einer der Verdächtigen ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur als islamistischer Gefährder eingestuft. Weiter hieß es, im Visier seien aktuell drei Verdächtige. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wird eine mögliche Verbindung zu einem ähnlichen Verdachtsfall am Pariser Flughafen Charles de Gaulle vor einer Woche geprüft.

Sicherheitsvorkehrungen verschärft

Auch an anderen Flughäfen im Südwesten sind die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Betroffen seien die Flughäfen Friedrichshafen, Karlsruhe/ Baden-Baden und Mannheim. „Dabei setzt die Polizei insbesondere auf Präsenz- und Kontrollmaßnahmen“, teilte das für Stuttgarts Airport zuständige Polizeipräsidium Reutlingen am Donnerstag mit. „Die Einsatzkräfte führen dabei die Maschinenpistole bei sich und tragen ballistische Schutzausstattung.“

Bereits am Mittwochabend waren die Sicherheitsmaßnahmen in Stuttgart verschärft worden. Hintergrund waren demnach Erkenntnisse, dass mehrere Personen versucht haben sollen, die Abläufe auszuspähen. Ein terroristisches Motiv wird vermutet. Die Hinweise kamen von französischen Behörden, wie die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart aus Sicherheitskreisen erfuhr. Vor einer Woche sei schon in Paris der Airport Charles de Gaulle ausgespäht worden. An den Flughäfen in Berlin, Hamburg, Frankfurt/Main und Düsseldorf gibt keine erhöhten Sicherheitsvorkehrungen wegen möglicher Ausspähversuche, wie eine Abfrage ergab.

Die Maßnahmen an den Flughäfen im Südwesten seien eine „reine Vorsichtsmaßnahme“, teilte die Polizei mit. „Derartige Hinweise oder Vorkommnisse gibt es immer wieder, vor allem um die Weihnachtszeit.“ Die Polizei bat um Hinweise, falls jemand etwas Verdächtiges beobachten sollte. Wie lange sich die Maßnahmen hinziehen sollen, war zunächst unklar.

Ein deutscher Gefährder am Pariser Flughafen

Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) fuhr am Donnerstagabend voriger Woche ein Mercedes-Sprinter mit zwei bärtigen Männern an dem Pariser Flughafen vor. Der Beifahrer ist demnach in die Eingangshalle gelaufen und hat dort Fotos gemacht. Weil Zeugen der Vorfall offenbar verdächtig vorkam, notierten sie sich das deutsche Kennzeichen des Wagens. Eine Abfrage beim Gemeinsamen Zentrum der deutsch-französischen Polizei in Kehl bei Straßburg ergab, dass es sich bei dem Halter des Wagens um einen 48-jährigen Islamisten handelt, der in Deutschland als Gefährder geführt wird. Dieser sei außerdem im Schengen-Informationssystem gelistet, hieß es weiter. Das „Journal de Dimanche“ hatte als erstes berichtet.

Das Bundeskriminalamt ( BKA) wollte den Vorgang in Paris gegenüber dem RND weder bestätigen noch dementieren und verwies an die Bundesanwaltschaft. Ob ein Zusammenhang zum jüngsten Terroranschlag auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt besteht, bei dem fünf Menschen ums Leben kamen und mehrere andere verletzt wurden, ist unklar.Der inzwischen erschossene Attentäter Chérif Chekatt hatte in Deutschland wegen zweier Einbrüche im Gefängnis gesessen, bevor er 2017 abgeschoben wurde. Zudem hatte er unmittelbar vor der Tat einen Anruf aus Deutschland erhalten, aber nicht angenommen. Auch in anderen Fällen – so etwa in dem des Breitscheidplatz-Attentäters Anis Amri – gibt es Hinweise auf terroristische Verbindungen über die deutsch-französische Grenze hinweg.

Von Markus Decker/RND