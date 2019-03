Bad Bramstedt

„Bisher wurden in Schleswig-Holstein sämtliche Gefahrenlagen auf der Grundlage der bestehenden Gesetze bewältigt“, sagte der Innenexperte der Landtags-Grünen, Burkhard Peters. Es gebe keine Gründe, bei der anstehenden Polizeireform die Bürgerrechte einzuschränken. „Wir ziehen bei der Polizeireform in vielen Fragen am selben Seil wie die FDP.“

Am anderen Ende des Seils steht die CDU. Bis Sommer will sich die Regierungskoalition einigen.

"Wohlstand kann nur mit Klimaschutz gehen"

Die Grünen machten sich für den Ausbau der Windenergie stark. „Wir müssen wieder das Wind-Bundesland Nummer eins werden“, sagte Finanzministerin Monika Heinold. Ihr Kabinettskollege Jan Philipp Albrecht betonte, dass „Wohlstand nur mit Klimaschutz gehen kann“. Der Umweltminister forderte unter anderem den Bau intelligenter Stromnetze.

Auf der Tagesordnung stehen auch Anträge, die bereits im Vorfeld des Parteitags Schlagzeilen produziert hatten. So berichtete KN-online über die Forderung, in Schleswig-Holstein ein Schüler-Ticket für Bus und Bahn einzuführen. Ein solches Ticket kostet in Hessen 365 Euro im Jahr.

Lebhaft dürften die Debatten über Anträge zur Begrenzung von Neubaugebieten oder zur Verschärfung von Auflagen für Kunstrasen führen.

Von Ulf Billmayer-Christen