Kiel

Ab 1. August 2018 gilt in Schleswig-Holstein die neue Grundschulverordnung. Folgende Punkte sind darin vorgesehen:

Notenzeugnisse ab dritter Klasse

Standardmäßig seien unter anderem Notenzeugnisse mit ergänzendem Kompetenzraster vorgesehen, teilte das Ministerium am Donnerstag in Kiel mit.

Verbindliche Schulartempfehlung

Mit der neuen Grundschulverordnung werde es wieder eine schriftliche Empfehlung zum Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule geben.

Schwerpunkte auf Lesen, Rechtschreibung und Mathematik

Außerdem sollen die „Fertigkeiten und Kenntnisse in der deutschen Sprache beim Lesen und in der Rechtschreibung und in der Mathematik“ gestärkt werden. Die Verbesserung der Kompetenzen stehe im Mittelpunkt der neuen Fachanforderungen.

Verbundene Schreibschrift

Alle Kinder sollen beispielsweise eine verbundene Schreibschrift erlernen und einen Grundwortschatz erwerben.

In den Grundschulen werde das Fundament gelegt für den weiteren Lebensweg der Kinder, „umso wichtiger ist es, dass dieses Fundament solide und tragfähig ist“, sagte Prien.

Von dpa