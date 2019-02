Kiel

Die Hälfte der Einwohner in Schleswig-Holstein könnte nach Einschätzung der Wohnungsbranche durch die geplante Reform der Grundsteuer stärker zur Kasse gebeten werden.

„Sollte der von Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) mit den Ländern ausgehandelte Kompromiss Wirklichkeit werden, wird es sehr, sehr teuer für unzählige Betroffene in den engen Wohnungsmärkten des Landes“, warnte der Chef der norddeutschen Wohnungsunternehmen, der frühere Wohnungsbauminister Andreas Breitner ( SPD), am Dienstag in Kiel.

Günther soll das Steuer übernehmen

Die Jamaika-Koalition von CDU, Grünen und FDP wirke in der Grundsteuerdebatte zerstritten, Ministerpräsident Daniel Günther solle daher bei dem Thema „jetzt das Steuer übernehmen“.

Treffen würde es in Schleswig-Holstein nach den Worten Breitners vor allem die Menschen auf den nordfriesischen Inseln, in den Tourismusorten an Nord- und Ostsee, in den Universitätsstädten Kiel und Lübeck und im gesamten Hamburger Rand, von Geesthacht bis Wedel.

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) scheine davon beseelt zu sein, die künftige Grundsteuer „zu einer Art Vermögenssteuer zu entwickeln, die Grundstücksbesitzer mit hohen Bodenrichtwerten überproportional belasten soll“, meinte Breitner.

Klare und eindeutige Positionierung erwartet

Die schleswig-holsteinische Wohnungswirtschaft erwarte im Interesse ihrer Mieter jetzt eine klare und eindeutige Positionierung des Landes. Jamaika gebe in der Grundsteuerdebatte kein gutes Bild ab und riskiere damit, dass andere Bundesländer ihren Einfluss stärker nutzten. „Anders als der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) duckt Daniel Günther sich weg“, kritisierte Breitner.

In Deutschland geht es bei der Grundsteuer um 14 Milliarden Euro jährlich, allein in Schleswig-Holstein um 450 Millionen Euro. Das Bundesverfassungsgericht hat bis Ende des Jahres eine Reform verlangt, weil die bisherigen Bemessungsgrundlagen veraltet sind.

Regierungssprecher Peter Höver sagte der dpa, es gebe in der Jamaika-Koalition bei der Grundsteuer „keinerlei Dissens“ - dies habe sich am Dienstag in der Kabinettssitzung gezeigt wie schon am Vortag bei dem Treffen der Koalitionsspitzen.

Der Bund-Länder-Kompromiss basiere stark auf den Vorschlägen von Heinold und sei unbürokratischer als die derzeitige Regelung. Und würde die Vorlage Heinolds komplett genommen, wäre dies noch unbürokratischer. FDP-Fraktionsvorsitzenden Christopher Vogt betonte allerdings am Dienstag: „Wir haben noch eine Menge Punkte zu besprechen, auch innerhalb der Koalition.“ Man sei in einem guten Diskussionsprozess und komme schrittweise voran.

Bund-Länder-Kompromiss nicht zufriedenstellend

Am Vortag hatte Vogt den ausgehandelten Bund-Länder-Kompromiss als nicht zufriedenstellend kritisiert: „Eine Vermögenssteuer für die Mittelschicht durch die Hintertür wollen wir nicht.“ Vogt sprach sich gegen Verteuerungen aus - vor allem in gefragten Wohngebieten, in denen sich viele Menschen eine Wohnung oder ein Haus jetzt schon nicht mehr leisten könnten.

Vogt wandte sich dagegen, das Baujahr als Kriterium für die Höhe der Grundsteuer zu nehmen. „Wenn eine Gründerzeitvilla dadurch günstiger wird als ein 1960er-Jahre-Bau, dann wäre das schon ein bisschen komisch. Ich glaube, das Baujahr sagt nur bedingt etwas aus über den Wert.“ Besonders in gefragten Wohngebieten seien bezahlbare Wohnungsneubauten notwendig, man dürfe sie nicht teurer machen.

Wie Vogt unterstrich auch der CDU-Finanzexperte Ole-Christopher Plambeck, die Reform solle aufkommensneutral sein, also am Ende nicht mehr Geld von Mietern und Eigentümern eingenommen werden.

Kommunen sollen auch in Zukunft über Hebesatz selber entscheiden

Außerdem solle die Reform zu einer Entbürokratisierung führen. „Eine Vermögenssteuer durch die Hintertür wollen wir auch nicht“, sagte Plambeck. „Keiner wird sein absolutes Wunschmodell der Grundsteuer durchsetzen“ betonte er die Notwendigkeit zu Kompromissen. Für die CDU sei ganz wichtig, dass die Kommunen auch in Zukunft über den Hebesatz der Grundsteuer selber entscheiden. Damit könnten sie auch gegen Verteuerungen steuern.

Die Einschätzungen Breitners, jeder zweite Einwohner im Norden könnte mehr zahlen müssen, hielten Vogt und Plambeck für derzeit nicht belastbar. Denn es seien bisher nur Eckpunkte von Bund und Ländern vereinbart worden, vieles sei noch unklar. Nach der Grundsatz-Einigung der Finanzminister wird ein Modell angestrebt, bei dem die Grundstückswerte, das Alter von Gebäuden und durchschnittliche Mietkosten herangezogen werden.