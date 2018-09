Hangzhou

Schicke Sportschuhe sind allgegenwärtig. Hangzhou, die 5,5-Millionen-Einwohner-Stadt im Südosten Chinas mit ihren schachbrettartig angelegten sechsspurigen Magistralen und den Hochhäusern gleicht eher New York als Berlin, geschweige denn Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Montagmorgen seine Laufschuhe angezogen, um acht Kilometer am Westsee zu joggen. Keine zehn Minuten später weiß er nicht, ob es die Anstrengung ist oder die Luftfeuchtigkeit, die seine Kleidung am Körper kleben lässt.

Noch zu Hause hatte Günther mit seinem Team aus der Staatskanzlei geübt, wie man mit Stäbchen isst und sich dafür vom Chinesen aus Friedsrichsort Ente süßsauer kommen lassen. Nun wirkt er beim Interview von Hangzhou TV so locker, als wäre er China-Experte. Dabei ist es eine Premiere.

Im Universitätskrankenhaus der Region Zheijang öffnet Schleswig-Holsteins Regierungschef Türen für den beeindruckenden Auftritt eines Starmediziners aus Deutschlands Norden. Prof. Tillmann Loch (57), der in jüngeren Jahren beim THW Kiel gespielt hat, eröffnet an diesem Vormittag die China-Niederlassung seiner Anna Technologies GmbH Flensburg). Angesichts von 1,4 Milliarden Chinesen wendet sich Loch mit einer App an zig Millionen potenzielle Patienten: Er hat eine Technologie für die Früherkennung von Prostatakrebs entwickelt, für die Ultraschall-Aufnahmen online ausgewertet werden.

Bruder Jakob auf Chinesisch

Am Abend kann der MP zum Abendessen, das ihm Parteisekretär Che Jun ausrichtet, gleich zwei Mal punkten. Mit dem Lied „Bruder Jakob“, das er auf Chinesisch vorträgt – beigebracht zu Eckernförder Schülerzeiten von einer chinesischen Lehrerin. Und mit seinem Bericht vom Joggen am Westsee. Wer so die Herzen öffnet, darf den Gastgebern auch erzählen, wie gut Schleswig-Holstein mit seiner dänischen Minderheit umgeht. Und den Parteisekretär einladen, sich das persönlich anzusehen.