Der wochenlange Asylstreit ist beendet – zumindest in der Union. Es gibt einen Kompromiss: Asylzentren an deutschen Grenzen. Eine Entscheidung ist aber noch lange nicht gefallen. Jetzt muss der Koalitionspartner SPD den Unionsplänen zustimmen – und auch Österreich muss überzeugt werden. Aktuellste Entwicklungen in unserem Liveblog.