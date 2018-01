Haiti gibt nicht auf

Port-au-Prince. Das Beben hat Nadine Cardozo-Riedl fast getötet, ihren Humor hat es ihr nicht nehmen können. „Höhlenforscherin werde ich wohl nicht mehr. Vier Tage unter der Erde haben mir für den Rest des Lebens vollkommen gereicht.“ Kerzengerade sitzt die elegante 70-Jährige auf der Terrasse ihres Hotels und berichtet in perfektem Deutsch von jenen verhängnisvollen Tagen, über die sie eigentlich nicht mehr sprechen wollte. „Ich bin 70 Jahre alt. Davon habe ich 105 Stunden unter den Trümmern meines Hotels verbracht. Diese vier Tage sollen nicht den Rest meines Lebens dominieren“, sagt die gebürtige Haitianerin, die ihren Mann bei den Olympischen Sommerspielen in München 1972 kennenlernte.

„Viele lagen wie ich unter den Trümmern. Viele haben noch Schlimmeres durchgemacht als ich. Ich will mich mit meiner Geschichte nicht über andere erheben“, sagt die Hotelmanagerin. Von sich aus spricht sie nie über das Beben.

Sie schaut lieber nach vorne – und doch bestimmt die Katastrophe vom 12. Januar 2010 seither ihr Leben. Es war eines der verheerendsten Erdbeben aller Zeiten. Rund 316 000 Menschen starben, Hunderttausende wurden verletzt, fast zwei Millionen obdachlos.

Am späten Nachmittag jenes Dienstages sitzt sie mit ihrem Generalmanager Nicolas in ihrem Büro neben der Rezeption und bespricht die Buchungen der nächsten Wochen. Die Zahlen sind gut. Cardozo-Riedl ist zufrieden.

Naturkatastrophen haben in den vergangenen Jahren Hunderttausende Leben gekostet. Das Leiden der Bevölkerung nach den Stürmen, Überschwemmungen und Erdbeben dauert nach der ersten Soforthilfe oft noch viele Jahre an. Zur Bildergalerie

Dann bricht die Kata­strophe über Haiti herein. Um 16.53 Uhr verschieben sich rund 25 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Port-au-Prince die nordamerikanische und die karibische Platte, lassen Hundertausende Gebäude im ärmsten Karibikstaat einstürzen, auch das „Montana“. Als Nadine Cardozo-Riedl wieder zu sich kommt, liegt sie unter einer eisernen Tür. Über sich hat die 1,75 Meter große Frau gerade einmal fünf Zentimeter Luft, darüber türmen sich die Trümmer von vier Stockwerken. Ein Stahlträger hat sich in ihr Bein gebohrt.

„Ich habe mich nur darauf konzentriert, die Schmerzen irgendwie zu ertragen. So hatte ich keine Zeit, zu verzweifeln“, erzählt Cardozo-Riedl. Sie weiß, dass es in dem von Misswirtschaft und Korruption niedergewirtschafteten Land kaum professionelle Rettungskräfte gibt und es viele Stunden oder gar Tage dauern wird, bis internationale Retter in diesem gescheiterten Staat in der Karibik eintreffen werden. Für viele Verschüttete werden sie zu spät kommen.

Nicht aufgeben: Nadine Cardozo-Riedl am Pool des wiederaufgebauten Hotels „Montana“ in der haitianischen Hauptstadt Port au Prince. Quelle: Hedemann

„Ich war und bin ein gläubiger Mensch. Aber in den Tagen unter den Trümmern habe ich mit meinem Gott gehadert. Ich habe mich gefragt: Warum lässt er so viel Leid zu?“, sagt Cardozo-Riedl.

Sie weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, seitdem das Hotel, das ihr Vater 1946 gegründet hatte und das sie seit 1973 mit ihrer Schwester führt, über ihr zusammengebrochen ist. Doch sie spürt ihre Kräfte nach Tagen ohne Wasser bei 30 Grad Hitze schwinden. Da hört sie plötzlich eine Stimme über sich und den Trümmern. Die Stimme spricht Deutsch: „Mama, bist du da unten?“ Zunächst denkt die Verschüttete, sie träume, dann erkennt sie in der Stimme ihren Sohn Silvan.

„Mama, bist du da unten?“: Nadine Cardozo-Riedl wird nach vier Tagen unter den Trümmern ihres Hotels gerettet. Quelle: Bomberos Unidos sin Fronteras

Nach vier Tagen hat kaum noch jemand Hoffnungen, die Managerin lebendig aus den Trümmern ihres Hotels zu bergen, doch ihr damals 30-jähriger Sohn gibt nicht auf, kriecht immer wieder in die Spalten zwischen den eingestürzten Mauern und Decken, geht die Trümmer mit den Rettungskräften und Suchhunden ab. Als er schließlich ein Lebenszeichen seiner Mutter hört, arbeitet er sich mit den Rettern Zentimeter für Zentimeter vor. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Als Bergungsspezialist Edgar aus Peru von der internationalen Rettungsorganisation Bomberos Unidos sin Fronteras schließlich als Erster zur Verschütteten vordringt, beginnt er verzückt Psalmen aufzusagen und möchte mit ihr beten. Doch Cardozo-Riedl raunzt ihn an: „Gib mir erst mal was zu trinken! Meinem Gott kann ich auch noch später danken.“ Der eiserne Wille der schwer verletzten und dehydrierten Frau beeindruckt den frommen Retter. Seine erste Tochter wird er später Nadine nennen.

105 Stunden lag die mit einem Zahnarzt aus dem bayerischen Bad Aibling verheiratete Frau schwer verletzt unter den Trümmern ihres Luxushotels. Die Bilder von Cardozo-Riedls Rettung gehen vier Tage nach der Katastrophe als Zeichen der Hoffnung um die Welt. Die Hotelbesitzerin erfährt, dass unter den Trümmern ihrer 142 Zimmer und 42 Appartements 85 Menschen gestorben sind. Viele der Toten kannte sie persönlich. Unter ihnen sind Familienangehörige, Freunde aus Deutschland, Gäste und viele langjährige Angestellte.

Haiti und die Dominikanische Republik: Armenhaus und Karibikparadies auf einer Insel. Quelle: Google Maps

Nadine Cardozo-Riedl hätte von dem Ort, an dem sie so viele geliebte Menschen verlor und an dem ihr Lebenswerk in Sekunden zerstört wurde, fliehen können. Sie hätte mit ihrem Mann ins beschauliche Bad Aibling ziehen und das katastrophengeplagte Haiti für immer hinter sich lassen können. Es kam ihr nie in den Sinn. „Nach dem Beben haben viele Menschen nicht geklagt. Stattdessen sagten sie: Wir müssen dankbar sein, dass wir überlebt haben“, berichtet die Grande Dame des „Montana“, die sich nach den Tagen unter den Trümmern von einem Spezialisten der Münchner Trauma-Ambulanz behandeln lässt.

War schon Gast im „Montana“: Schauspielerin und UNHCR-Botschafterin Angelina Jolie. Quelle: Invision

Die Trauer erscheint übermächtig – bis Cardozo-Riedl beschließt, noch einmal ganz von vorne anzufangen. „Aufgeben liegt nicht in der Natur der Haitianer. Wir haben schon so viele Unglücke erlebt. Aus jedem sind wir gestärkt hervorgegangen“, sagt die Haitianerin. Zusammen mit ihrer sieben Jahre älteren Schwester Garthe entscheidet sie sich, das Hotel „Montana“, in dem bereits US-Präsident Bill Clinton, UN-Generalsekretär Kofi Annan, Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu und Hollywood-Stars wie Brad Pitt und Angelina Jolie zu Gast waren, wiederaufzubauen. Die harte Arbeit wird für die zähe Frau, die sich nach dem Beben neun komplizierten Operationen unterziehen musste, zur besten Medizin.

Nachdem 12 000 Lastwagenladungen Trümmer abtransportiert wurden sind, eröffnen die Schwestern das Hotel mit zunächst 15 Zimmern neu. Nur vier Monate sind da seit der Katastrophe vergangen. Mittlerweile hat das „Montana“ 68 Zimmer, 120 sollen es einmal werden. 150 Menschen gibt das Hotel schon jetzt wieder Arbeit.

Montana“ ging es immer gut, wenn es Haiti schlecht ging

Und Arbeit ist immer noch rar in dem verarmten Inselstaat. Viele Haitianer haben kein regelmäßiges Einkommen, vier von fünf Einwohnern leben unterhalb der Armutsgrenze. Vor etwas mehr als einem Jahr wütete der Wirbelsturm „Matthew“ über die Insel und verwüstete erneut weite Landesteile. 1000 Menschen starben, erneut wurden Hunderttausende Häuser zerstört. Wie schon bei dem Erdbeben 2010 fehlt es auch heute an vielem, was nach eine Naturkatastrophe notwendig wäre. Krankenhäuser sind für die ländliche Bevölkerung aufgrund der unwegsamen Straßen kaum erreichbar. Stadtbewohner hingegen können sich oft die Kosten einer Behandlung nicht leisten. Es gibt selbst ohne Katastrophe zu wenig Ärzte für die Versorgung, auch die vielen Hilfsorganisationen im Land können daran nur wenig ändern.

Der Luxusherberge „Montana“ ging es immer besonders gut, wenn es Haiti besonders schlecht ging. Der Sturz von Diktator „Baby Doc“ 1986, das Embargo von 1994, die Flucht von Präsident Jean Bertrand-Aristide, Un-Missionen, Staatsstreiche, Invasionen, Naturkatastrophen: Wenn Haiti in den Schlagzeilen war, sendeten TV-Teams aus aller Welt live von der Hotel-Terrasse von Cardozo-Riedl. Humanitäre Helfer, Blauhelme, Reporter und Diplomaten diskutierten dort mit Blick auf die vielen Slums von Port-au-Prince, wie Haiti sich endlich aus der Spirale aus Armut, Korruption, Naturkatastrophen und schlechter Regierungsführung befreien könne – und fanden bis heute keine Lösung.

Völlige Zerstörung: Das „Montana“ nach dem Erdbeben 2010. Quelle: Cardozo-Riedl

Doch in den vergangenen acht Jahren hat der völlig unkoordiniert verlaufene Wiederaufbau viele Milliarden Dollar und Tausende internationale Helfer und Glücksritter nach Haiti gespült. Mittlerweile haben das Marriott und weitere internationale Hotelketten Filialen in Port-au-Prince eröffnet. Nadine Cardozo-Riedl fürchtet die Konkurrenz nicht. Im Gegenteil, sie ist froh, dass endlich wieder mehr Menschen in ihre Heimat kommen. Am meisten freut sie sich über jene, die langfristig in Haiti investieren oder einfach nur Urlaub machen wollen. So wie früher. Sie erinnert sich gern an die 60er- und 70er-Jahre: damals war der Karibik-Staat noch ein angesagtes Ferienziel, in dem Bill und Hillary Clinton 1975 ihre Flitterwochen verbrachten.

Angst, dass eine erneute Katastrophe schon bald alle Bemühungen wieder zunichtemachen könnte, hat die Haitianerin nicht: „Die letzten großen Beben waren 1751, 1770, 1842 und 2010. Wir dürfen also hoffen, jetzt erstmal verschont zu werden“, sagt Cardozo-Riedl. Zudem sei ihr Land mittlerweile viel besser auf Beben und Hurrikans vorbereitet. Im Stadtzentrum erinnert zwar noch die Ruine der Kathedrale an die verheerenden Erdstöße, dennoch könne man nun nach vorn schauen. „Vieles ist in Haiti in den letzten acht Jahren schöner und sicherer wiederaufgebaut worden. Nicht nur unser Hotel“, sagt Cardozo-Riedl. Man braucht viel Optimismus, um in Haiti zu überleben.

Von Philipp Hedemann