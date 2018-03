Tschentscher wird Erster Bürgermeister in Hamburg

Hamburg. Zuvor soll in einer Sitzung des Landesvorstandes sowohl der Favorit auf die Scholz-Nachfolge, Bürgerschafts-Fraktionschef Andreas Dressel, als auch Sozialsenatorin Melanie Leonhard das Amt abgelehnt haben. Dressel habe, so Bild.de, Bedenken geäußert, weil seine familiäre Situation mit drei kleinen Kindern einen derartigen Job schlecht zulasse. Dressel selbst war zunächst nicht zu erreichen. Ein Sprecher der Hamburger SPD kommentierte die Berichte zunächst ebenfalls nicht. Zuvor hatte Amtsinhaber Scholz erklärt, als Bundesfinanzminister und Vizekanzler nach Berlin zu wechseln. Neue SPD-Chefin in Hamburg soll Sozialsenatorin Melanie Leonhard werden.

Derweil verabschiedete sich Olaf Scholz am Freitag Abend aus der Hamburger SPD-Zentrale von den Bürgern der Hansestadt: „Es ist mir wichtig, dass unsere Stadt wirtschaftlich erfolgreich ist, aber auch sozial zusammenhält. Peter Tschentscher ist der richtige Mann dafür. Es ist immer richtig, den angesehendsten Senator zum Bürgermeister zu machen.“ Zuvor gab er ein Statement bei Facebook ab:

Von RND/dpa