Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher war gut sieben Wochen nach seiner Wahl zum Nachfolger des in die Bundesregierung gewechselten Olaf Scholz zum Antrittsbesuch an die Förde gekommen. „Für uns ist die Zusammenarbeit mit Hamburg eine sehr, sehr wichtige, die wir weiter ausbauen wollen“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther.

Beide Politiker betonten, ihre Länder seien gemeinsam stärker als jedes für sich. „Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, an einem Strang zu ziehen“, sagte Tschentscher. Es gehe darum, gemeinsam als Region wettbewerbsfähig zu sein in Deutschland und in Europa. Über konkrete Themen der Zusammenarbeit werden beide Kabinette in einer gemeinsamen Sitzung am 29. Mai 2018 in Hamburg beraten, wie Günther ankündigte.

Gemeinsame Themen

Als Finanzsenator war Tschentscher in den vergangenen Jahren vor allem wegen der gemeinsamen HSH Nordbank an der Förde. Zum beschlossenen Verkauf der Bank sagte Tschentscher: „Wie ich erfahren habe, hat das Ergebnis auch eine ganz breite Zustimmung in Schleswig-Holstein gefunden - das finde ich sehr bemerkenswert.“

Als wichtige weitere gemeinsame Themen hob er die Verkehrsinfrastruktur und die Energiewende hervor. Seinen Kollegen Günther habe er als sehr verbindlichen, freundlichen und informierten Partner kennengelernt, sagte der Hamburger Bürgermeister.

