Heide Simonis wird am Mittwoch (4. Juli) 75 Jahre alt. Sie leidet seit Jahren an Parkinson und ist Rollstuhlfahrerin. Simonis war 1993 zur ersten Ministerpräsidentin in Deutschland gewählt worden. Sie trat damals die Nachfolge von Björn Engholm an, der über Spätfolgen des Barschel/Pfeiffer-Skandals von 1987 gestolpert war. Simonis führte zunächst eine SPD-Alleinregierung, von 1996 bis 2005 dann zweimal eine Koalition mit den Grünen.

Nach der Landtagswahl 2005 wollte sie mit einer rot-grünen Minderheitsregierung weitermachen, die der dänisch orientierte SSW (Südschleswigscher Wählerverband) tolerieren wollte. Das Vorhaben scheiterte spektakulär: Ein Abgeordneter aus den eigenen Reihen versagte Simonis in vier Wahlgängen seine Stimme. Damit waren ihre Wiederwahl gescheitert und ihre politische Karriere beendet. Nachfolger als Ministerpräsident wurde damals der Christdemokrat Peter Harry Carstensen, der dann bis 2009 eine Koalition mit der SPD führte.

Mehr zu Heide Simonis lesen Sie auf unserer Themenseite.