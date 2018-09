Hitzige Debatte zur Abschiebehaft

Heftiger Streit entbrannte Mittwoch zwischen den Ex-Koalitionspartnern SPD und Grüne um Jamaikas Regierungspläne für eine Abschiebehaftanstalt in Glückstadt. Die Einrichtung werde so sicher wie nötig und so human wie möglich sein, sagte Innenminister Grote in der ersten Lesung eines Gesetzentwurfs.