Heide Simonis machte Schleswig-Holstein berühmt. Als erste Frau stand sie an der Spitze einer deutschen Landesregierung. Auch mit der Teilnahme an der Fernseh-Show "Let’s Dance", als Buchautorin oder Quilt-Künstlerin sorgte sie für Schlagzeilen. Am Mittwoch wird die SPD-Politikerin 75 Jahre alt.