Tel Aviv

Israels Armee hat am Dienstag nach eigenen Angaben zwei Abwehrraketen auf ein syrisches Kampfflugzeug abgeschossen. Der Kampfjet des Typs Suchoi sei zwei Kilometer weit in israelischen Luftraum vorgedrungen und dann „abgefangen“ worden. In den vergangenen Stunden habe es vermehrt Kämpfe in Syrien gegeben, hieß es in der Mitteilung. Daran seien auch syrische Kampfjets beteiligt. Israels Armee sei in erhöhter Alarmbereitschaft.

Die syrischen Regierungstruppen kämpfen im Süden des Bürgerkriegslandes gegen einen Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die Extremisten kontrollieren dort ein kleines Gebiet an der Grenze zu den von Israel besetzten Golanhöhen.

