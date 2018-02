Italien, Land der Enttäuschungen

Rom. Jahr für Jahr stellte sich Alessia Setti zur Wahl. Immer wieder wurde das Mädchen mit den dunklen Augen Klassensprecherin. Mit der ihr eigenen Mischung aus Unbeirrbarkeit und Wärme gewann Setti die Gunst ihrer Mitschüler im Südtiroler Städtchen Rovereto. Nervige Lehrer, zu viele Tests – die Klassenkameraden wussten ihre Anliegen in guten Händen. Und Setti konnte sich kaum Sinnvolleres vorstellen, als für andere einzutreten.

Da schien es ihr nur folgerichtig, nach dem Abitur in die Kommunalpolitik einzusteigen. Ehrenamtlich neben dem Wirtschaftsstudium. Konservative sowie Sozialdemokraten warben um die junge Frau. Doch Setti war dagegen, dass auf dem Wahlzettel ihr Name neben einem Parteienkürzel steht. „Politik ist auch ohne Parteien möglich“, sagt sie heute, nach drei Jahren im Bezirksparlament von Rovereto. Setti ist nicht grundsätzlich gegen Parteien. „Ich würde gern einer Partei vertrauen, ich wäre gern Mitglied“, sagt die 22-Jährige bei einem Kaffee in Rom, wo sie ein Praktikum macht. „Aber schauen Sie sich unsere Parteien an – das geht nicht.“

Italien ist ein Land, in dem selbst Politiker der Politik misstrauen.

„Politik ist auch ohne Parteien möglich“: Die italienische Kommunalpolitikerin Alessia Setti Quelle: Kormbaki

ein neueParlament. Fast zwei Dutzend Parteien treten an, aber keine vermag die Menschen so recht zu überzeugen. In der Espressobar, auf dem Wochenmarkt, im Bus: Das Gespräch kommt schnell auf die Wahl. Die Menschen fragen einander, für wen sie stimmen werden. Oft lautet dann die Antwort: „il meno peggio“, für das geringere Übel.

Nun steht Italien seit jeher nicht für politische Stabilität. Parteien teilen und zerteilen sich beinah so schnell wie Zwiebelzellen unterm Mikroskop. Seit den Neunzigerjahren, als ein Schmiergeldskandal die althergebrachte Parteienordnung hinwegfegte, verflüchtigt sich die Bindung zwischen Wählern und Parteien. Doch die Abkehr der Italiener von der Politik, ihre Enttäuschung, gar Verachtung hat selbst für italienische Maßstäbe ein alarmierendes Ausmaß erreicht. Einer Umfrage zufolge trauen nur 5 Prozent den Parteien. Alle anderen erwarten von ihnen nichts mehr.

Auf die Wirtschaftskrise folgt die Vertrauenskrise

Daran ändert offenbar auch die nach zehn Jahren wieder anziehende Konjunktur nichts. Die Wirtschaftskrise hat sich zur Vertrauenskrise gewandelt. Mit gefährlichen Folgen für das Zusammenleben der Italiener. Und womöglich auch für die Zukunft der EU.

Zwar registriert man in Brüssel mit Erleichterung, dass Forderungen nach einem Euro- oder gar EU-Austritt Italiens keine Rolle mehr im Wahlkampf spielen. Noch bis vor Kurzem überboten Italiens Politiker einander mit Anti-EU-Slogans. Doch die Sorgen um die Stabilität des Landes haben sich nicht verflüchtigt. Wie sollten sie auch, angesichts des italienischen Defizitgebirges? Italiens Banken sind hoch verschuldet, immer wieder sprang der Staat ein. Die Staatsverschuldung beträgt fast 2,3 Billionen Euro. Kein EU-Land steht tiefer in der Kreide als die drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone. Die Probleme Italiens sind die Probleme des gesamten Euro-Clubs. Umso mehr kommt es auf das handelnde Personal in Rom an. Aber auch da besteht kaum Anlass zur Beruhigung.

Sogar Berlusconi ist plötzlich wieder da

Es ist nicht auszuschließen, dass aus der Wahl am Sonntag ein Regierungsbündnis aus Populisten, Rechtsradikalen und Neofaschisten hervorgeht. Die Forza Italia des unvermeidlichen Silvio Berlusconi, die rechte Lega Nord und die nationalistische Partei Fratelli d’Italia haben den letzten Umfragen zufolge die größten Chancen auf die benötigten 40 Prozent der Stimmen. Verpasst dieser Block die Mehrheit, wäre vielleicht eine Große Koalition aus Forza Italia und Sozialdemokraten möglich. Auch dann wäre Berlusconi, 81, Königmacher.

Denkbar wäre allerdings auch ein Bündnis zwischen der ausländerfeindlichen Lega und der Anti-alles-Bewegung Fünf Sterne. Diese Gruppierung führte vor zehn Tagen, als zum letzten Mal Umfragen veröffentlicht werden durften, mit klarem Vorsprung. Fest steht nur eines: Italien steuert auf eine schwierige Regierungsbildung zu.

Bekümmert sie das Erscheinungsbild der Spitzenpolitik? Kommunalpolitikerin Alessia Setti lächelt. „Ich vertraue den Bürgern.“

Es ist, als wüssten die Politiker genau um ihren lädierten Ruf im Volk. Als wollten sie nicht unnötig auf sich aufmerksam machen. Obwohl es nur noch wenige Tage bis zur Wahl sind, sind im Stadtbild Roms kaum Wahlplakate zu sehen. „Die Menschen haben die immer gleichen Gesichter so statt“, sagt Virgilio Falco.

„Die Menschen haben die immer gleichen Gesichter so satt“: Virgilio Falco Quelle: Kormbaki

Der 28-jährige Jurist kommt gerade von einem Termin im italienischen Bildungsministerium. Falcos Miene hellt sich auf, als er davon erzählt. Als Vorsitzender der European Democrat Students, eines europaweiten Zusammenschlusses konservativer Studentenverbände, hat sich Falco für die Einführung von Berufspraktika an italienischen Schulen eingesetzt. Seit drei Jahren sind sie im Lehrplan verankert, und Falco wurde jetzt zum Mitglied einer Gruppe ernannt, die Effekte von Schulpraktika ermitteln soll. „Ich bin sicher, dass die jüngere Generation davon profitieren wird“, sagt Falco. Er hofft, dass andere es leichter haben werden als er selbst.

Kaum Chancen für die junge Generation

Gute Noten, Fremdsprachenkenntnisse, Auslandserfahrung – nützt alles nichts. Falco findet keine Arbeit. Jedenfalls keine, für die er bezahlt wird. Die Studie über Schulpraktika wird er ehrenamtlich erstellen. „Der Arbeitsmarkt ist abgeschottet“, sagt Falco, und seine Gesichtszüge verhärten sich wieder. „Gut für die Älteren, die drin sind. Schlecht für uns Junge, die wir rein wollen.“ Er schimpft auf die Gewerkschaften, schmäht sie als Lobby der Alten. „Fragen Sie die doch mal: Wie viele Rentner sind unter deren Mitgliedern?“

„Drei von sechs Millionen“, antwortet Fausto Durante vom italienischen Gewerkschaftsbund CGIL. An den Wänden von Durantes Büro hängen große, dunkle Gemälde. Fischer sind auf dem einen zu sehen, Bauarbeiter auf dem anderen. Müde, ernst, aber kraftstrotzend. Es sind Bilder einer Arbeitswelt, die sehr weit weg zu sein scheint von den Essenslieferanten, die jetzt zur Mittagszeit einer nach dem anderen auf ihren Vespas an der Gewerkschaftszentrale vorbeiknattern.

Fausto Durante vom italienischen Gewerkschaftsbund CGIL Quelle: Kormbaki

„Der junge Mann hat recht“, sagt Durante, als er von Falcos Klagen hört. Seine Organisation setze sich für ein Modell ein, das Sicherheit verspreche, aber kaum noch existiere. „Aber die Frage ist doch: Ordnen wir uns der neuen Arbeitswelt und ihren Zumutungen unter – oder kämpfen wir für eine bessere?“

Durante berichtet von einer neu gegründeten Gewerkschaft für prekär Beschäftigte. Er präsentiert einen Antrag, der es mithilfe von 1,3 Millionen Unterschriften ins Parlament geschafft hat und allen Arbeitnehmern Krankengeld und Rentenansprüche in Aussicht stellt. Nach der Wahl werden sich die Abgeordneten im Palazzo Montecitorio darüberbeugen müssen. Dass die Charta eine Mehrheit findet, ist unwahrscheinlich. Zu tief ist der Riss zwischen den Parteien und den Gewerkschaften.

Renzi wollte das Establishment „verschrotten“

Als der junge Florentiner Matteo Renzi 2014 die Regierung übernahm, versprach er, das Establishment zu „verschrotten“ – und setzte bei den Gewerkschaften an. Renzi strich ihnen das Geld, kürzte die Stunden für Betriebsratsarbeit. „Bei einem Rechten oder Christdemokraten hätte uns das nicht überrascht – von einem Sozialdemokraten aber hätten wir diese Kälte nicht erwartet“, sagt Durante. Dass jetzt die Linke kaum Chancen auf eine Regierungsbeteiligung hat und viele Arbeiter Protestparteien oder auch gar nicht wählen, führt der Gewerkschafter auf den Bruch der Sozialdemokratie mit der Arbeiterbewegung zurück.

Doch plötzlich lächelt er. „Sie haben uns nicht kleingekriegt.“ Durante springt auf und eilt an seinen Schreibtisch. Aus einem Papierstapel zieht er die aktuelle Ausgabe der Tageszeitung „La Repubblica“ hervor, hält sie hoch wie einen Pokal. Auf der Titelseite steht: „Das Vertrauen in die Gewerkschaften kehrt zurück.“ „Die Menschen in den Betrieben wissen, dass wir ihnen beistehen“, sagt der Gewerkschafter.

Italiener halten zusammen. Soweit der Mythos, den die Wirklichkeit jetzt widerlegt. Die Italiener werden einander fremd. Tag für Tag werden Übergriffe gemeldet. Linke gegen Rechte, Rechte gegen Linke, Rechte gegen Migranten. Ein von Fremdenangst erfüllter Wahlkampf facht eine so feindliche Stimmung an, dass viele Italiener über sich selbst erschrecken. Waren nicht sie es, die in der Flüchtlingskrise über alle Schichten hinweg eine beispiellose Solidarität mit Einwanderern gezeigt haben? Der Gemeinschaftssinn schwindet.

Der Gemeinschaftssinn schwindet: Zehntausende Anhänger der Lega können nur durch die Polizei von antifaschistischen Gegendemonstranten auseinander gehalten werden. Quelle: ANSA

Eine Treppe führt hinab in den Gewölbekeller des Arije Antinori. Zwischen prall gefüllten Büchervitrinen erforscht der Kriminologe die Mafia in Italien. Man müsse sich lösen von der Vorstellung, Mafiosi seien ausschließlich Typen mit Knarren, sagt Antinori. Organisationen wie die ’Ndrangheta und die Camorra seien tief eingesickert in Staat und Wirtschaft. „Früher hat die Mafia Behörden bestochen, um ihre Anliegen durchzukriegen. Heute bieten sich ihr Behördenmitarbeiter von sich aus an“, sagt Antinori. Ob bei der Vergabe von Bauaufträgen oder Gewerbelizenzen: In Italien herrsche eine „systemische Korruption“ vor. Was aber angesichts der schwerfälligen, überforderten Bürokratie oft nicht als Unrecht empfunden würde: „Gefälligkeiten werden als willkommene Hilfe angesehen“, sagt Antinori im schwachen Licht der Schreibtischleuchte.

In Italien herrscht systemische Korruption vor“: Mafia-Experte Arije Antinori Quelle: Kormbaki

Er sieht die Ursachen für die Ausbreitung mafiöser Umtriebe in den Folgen der Wirtschaftskrise: „Vereinsamung, Zukunftssorgen und zunehmende Armut, die selbst die Mittelschicht erfasst hat, spielen der Mafia in die Karten.“ Sie verspreche Hilfe. Der Kriminologe berichtet von einer zunehmenden Anwerbung Jugendlicher für den Drogenhandel, besonders im Süden Italiens. „Diese Gruppen befähigen selbst 13-Jährige dazu, für sich und ihre Familie zu sorgen.“

Kaum Anzeichen für italienische Leichtigkeit

Draußen, auf der Straße vor Antinoris Büro, liegt Konfetti im Rinnstein. Es ist ein Überbleibsel aus der Karnevalszeit, Rom ist noch übersät davon. Eine stille Erinnerung daran, dass Italien doch eigentlich für Leichtigkeit und Lebenslust steht, ganzjährig. Jetzt aber, wenige Tage vor der Parlamentswahl, sind die Schnipsel weit und breit das einzige Anzeichen von Heiterkeit. Italien blickt ernüchtert in seine Zukunft.

Von Marina Kormbaki