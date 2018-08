Kiel

Frage: Herr von Boetticher, der Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende Daniel Günther hält in Ostdeutschland eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei für möglich. Wie kommt das in der Nord-CDU an?

Christian von Boetticher: In meinem Kreisverband Pinneberg herrscht ob dieser Aussage von Daniel Günther blankes Entsetzen. Die CDU hat immer gut daran getan, sich zu den radikalen Parteien links und rechts sehr deutlich abzugrenzen. Das ist ein Grund, warum die CDU immer noch eine Volkspartei ist. Wenn das so bleiben soll, darf man diese Grenzziehung zu linken und rechten Populisten auch nicht aufgeben.

Günthers Vorstoß kam zum 57. Jahrestag des Mauerbaus.

Das ist besonders unverständlich. Auch der Hinweis von Herrn Günther, es sei nach dem Mauerfall inzwischen eine Normalisierung in der politischen Landschaft eingetreten, macht es nicht besser. Die CDU und die Linkspartei sind doch kein zerstrittenes Ehepaar, dass sich zusammenraufen kann oder nicht. Es geht hier um zentrale politische Positionen. Und hier eint die CDU – auch in Ostdeutschland – rein gar nichts mit der Linkspartei.

Herr Günther ist auch in anderen Politikfeldern auf dem Weg in die Mitte, etwa bei der Homo-Ehe oder in der gesamten Asylpolitik. Ist das die neue Parteilinie?

In der Union gab es immer drei unterschiedliche Flügel. Erstens den sozialen Flügel, der eine mehr oder minder große Schnittmenge mit der SPD und dem Realo-Flügel der Grünen hat. Dieser Flügel ist momentan prägend. Es gab aber auch immer zweitens einen konservativen sowie drittens einen wirtschaftsliberalen Flügel. Stark war die Union immer dann, wenn alle drei Flügel sich in der ihrer Politik wiederfinden konnten. Das ist etwas verloren gegangen. Die CDU ist auf Bundes- und auch jetzt auf Landesebene nach links gerückt – auch natürlich aufgrund der Koalitionen.

Das vollständige Interview lesen Sie am Dienstag in der Printausgabe Ihrer Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung.