Bangkok

Kanada wird der vor ihrer Familie nach Thailand geflüchteten Saudi-Araberin Asyl gewähren. Das kündigte Premierminister Justin Trudeau am Freitag an. Zuvor hatte der Chef der thailändischen Einwanderungspolizei, Surachate Hakparn, gesagt, Rahaf Mohammed Al-Kunun werde am späten Abend (Ortszeit) nach Kanada abfliegen.

Die 18-Jährige befürchtet, von Familienangehörigen misshandelt zu werden, falls sie nach Saudi-Arabien zurückkehrt. Sie war am Samstag auf dem Bangkoker Flughafen gestoppt worden und hatte sich, nachdem ihr nach eigenen Angaben der Pass abgenommen worden war, in einem Hotelzimmer verbarrikadiert.

Von dort startete sie über soziale Medien eine Kampagne, die weltweite Aufmerksamkeit erregte. Thailand stimmte schließlich einer Überprüfung ihres Falls durch das UNHCR zu, das ihr am Mittwoch Flüchtlingsstatus gewährte.

Al-Kunun deaktivierte am Freitag vorübergehend ihren Twitteraccount. Eine australische Journalistin, die Zugang zu ihr hatte, schrieb auf Twitter, Al-Kunun gehe es gut. „Sie hat einfach eine Menge Morddrohungen bekommen“, sagte Sophie McNeill. Al-Kunun werde jedoch nach einer „kurzen Pause“ wieder online gehen.

Von RND/AP