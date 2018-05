Barcelona

Der Separatist Quim Torra ist am Montag im Parlament von Barcelona zum neuen katalanischen Regionalpräsidenten gewählt worden. Der 55-Jährige Puigdemont-Vertraue erreichte im zweiten Wahlgang die benötigte einfache Mehrheit der Stimmen.

Der Anwalt und Schriftsteller ging, anders als seine Vorgänger, unbelastet von Justizproblemen in die Abstimmung und konnte so die meisten Wähler überzeugen.

Zuvor verpasste Torra absolute Mehrheit

Das Regionalparlament trat am Montagmorgen in Barcelona zum zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden zusammen, um über die Kandidatur des Separatisten Quim Torra zum Regionalpräsidenten zu debattieren und anschließend abzustimmen. Im ersten Wahlgang hatte Torra am Sonnabend die nötige absolute Mehrheit der Stimmen verpasst.

Nach monatelangem politischem Tauziehen mit der Zentralregierung in Madrid im Gefolge des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums vom Oktober 2017 hatte der frühere Regionalpräsident Carles Puigdemont am Donnerstag auf eine eigene Kandidatur verzichtet und so den Weg für die Wahl geebnet. Seit der Neuwahl im Dezember ist dies der fünfte Versuch einer Regierungsbildung in Katalonien.

Von RND/dpa