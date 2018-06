Kiel

Die Grünen hatten Ende April auf einem Parteitag beschlossen, in Schleswig-Holstein unter Regie der Regierung eine breite Debatte über einen flexibleren Schulstart anzustoßen. Begründung: Viele Jugendliche kommen morgens schlecht aus den Betten und können dem Schulunterricht in der ersten Stunde (in der Regel zwischen 7.30 und 8 Uhr) kaum folgen.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) zeigte sich zwar offen für die Idee, später mit dem Unterricht zu beginnen, verwies aber auf die Regierungskoalition. In der Jamaika-Runde bekamen die Grünen einen Korb. „Das Thema ist damit in der Koalition vom Tisch“, sagte von Kalben.

Grüne wollen "am Ball" bleiben

„Es gibt keine Notwendigkeit, als Gesetzgeber tätig zu werden“, meinte der CDU-Schulpolitiker Tobias Loose. „Die Schulen haben schon jetzt die Möglichkeit, mit dem Unterricht später anzufangen.“ Dafür reiche ein Beschluss der Schulkonferenz.

Die Grünen möchten „am Ball“ bleiben. Sie wollen das Thema im Herbst auf einer Veranstaltung diskutieren.