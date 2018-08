Kiel

Für die Debatte darüber habe er Verständnis, und über die Zukunft der Bundeswehr müsse man sich auch unterhalten. "Es ist aus meiner Sicht aber nicht klug, die Debatte quasi mit ihrem Ende zu beginnen."Die Bundeswehr habe heute andere Herausforderungen als noch vor einigen Jahren und sei immer mehr auf spezialisierte Kräfte angewiesen.

"Wenn es um reine Landesverteidigung ginge, müsste man sich wohl Gedanken über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht machen», sagte Günther. Aber mittlerweile sei die Situation eine ganz andere. Am Ende des Kalten Krieges habe Deutschland noch über mehr als 4000 Kampfpanzer verfügt, heute seien es noch 250. "Da merkt man, wie sich die Armee gewandelt hat", sagte Günther am Tag vor einem Besuch der "Tornado"-Besatzungen aus dem schleswig-holsteinischen Jagel in Jordanien. Auch dort würden spezialisierte Kräfte benötigt.

Weiterentwicklung von Freiwilligendiensten?

Es sei auch falsch zu glauben, über eine Dienstpflicht könne man die erforderlichen Kräfte für die Pflege gewinnen. "Wir haben einen großen Bedarf an ausgebildeten Pflegern, über deren Bezahlung wir uns auch Gedanken müssen", sagte Günther. "Deswegen glaube ich, dass eine Dienstpflicht nicht der Schlüssel für eine bessere Personalausstattung in der Pflege sein kann." Eine Weiterentwicklung von Freiwilligendiensten könne er sich allerdings gut vorstellen.

Die Idee eines verpflichtenden Dienstes junger Leute in Bundeswehr oder zivilen Einrichtungen zum Nutzen der Allgemeinheit war an der Basis der CDU aufgekommen. Es gibt dagegen aber zum Teil deutlichen Widerstand. Die Junge Union in Schleswig-Holstein mit CDU-Landesvize Tobias Loose an der Spitze hat sich für die allgemeine Dienstpflicht ausgesprochen.

Von dpa