Kiel

Schlie habe eine entsprechende Bitte an die Fraktionen verschickt, erklärte die Sprecherin des Landtagspräsidenten auf Anfrage.

Empfang am 9. Februar

Schlie hatte im Herbst versprochen, Obdachlosen aus Schleswig-Holstein in diesem Winter einen Empfang zu bereiten. Die Veranstaltung soll nach den Worten seiner Sprecherin am Sonnabend, 9. Februar, stattfinden. Allerdings hätten die Organisationen, die sich mit Wohnungslosen beschäftigen, dem Parlamentschef von seinem ursprünglichen Vorhaben abgeraten, die Obdachlosen in den Landtag einzuladen. Die Hemmschwelle sei zu hoch. Der Empfang soll nun im Kieler Bodelschwingh-Haus, einer Einrichtung der evangelischen Stadtmission für Wohnungslose, stattfinden.

Ziel ist es, das Thema Wohnungslosigkeit zum politischen Thema zu machen.