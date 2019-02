Damp

Um die wichtigsten Punkte sollen sich in den nächsten Monaten gleich drei Kommissionen kümmern. Wie gelingt es der CDU als Volkspartei, im gesamten Land präsent zu bleiben? Wie gewinnt sie nach den Kommunalwahlen wieder Bürgermeisterwahlen? Und: Wie hält in der Union endlich die Gleichberechtigung Einzug?

Mehr Frauen in die Landtagsfraktion

„Von dieser Klausur geht ein klares Bekenntnis aus: Frauen sollen in allen Parlamenten zur Hälfte die Verantwortung bekommen“, sagt Günther. „Es reicht nicht, diese Frage dem freien Spiel der Kräfte zu überlassen.“ Allerdings setze man weiter auf Freiwilligkeit. Im Landesvorstand sei das Ziel der Parität bereits umgesetzt, im Kabinett seien zwei von drei CDU-Ministern weiblich, und in der Bundestagsgruppe stellten Frauen immerhin 40 Prozent. Nur in der Landtagsfraktion gebe es deutlich „Luft nach oben“: Nur vier von 25 Vertretern sind Frauen. Eine Listenquote, wie sie SPD und Grüne seit Jahren haben, würde der Partei im Norden nichts bringen, stellt der Landeschef fest. Da die Union viele Direktmandate gewinnt, zieht die Liste nicht.

Vorschlag: Tandem-Modell

CDU-Landesjustizministerin Sabine Sütterlin-Waack hatte kürzlich ein Tandem-Modell vorgeschlagen: Die Parteien sollten in jedem Wahlkreis jeweils eine Frau und einen Mann aufstellen. Bei diesen Doppelkandidaturen könnten die Wählerinnen und Wähler eine Stimme mit Präferenz abgeben. Er habe sich über den Vorschlag seiner Ministerin gefreut, stellt Günther fest. Das Tandem-Modell sei grundgesetzkonform und habe Charme. „Aber ich bin davon noch kein überzeugter Fan.“ Wenn bis zum Wahltag ein innerparteilicher Konkurrenzkampf ausgetragen werde, könne das kontraproduktiv wirken.