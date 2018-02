Für leichteren Familiennachzug

Koalition in Kiel

In den Konflikt um den Familiennachzug von Flüchtlingen will Schleswig-Holstein den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat einschalten. Den Antrag dafür habe die Landesregierung dem Innenausschuss des Bundesrats zugeleitet, teilte die Staatskanzlei in Kiel nach einer Kabinettssitzung mit.