Kiel

Schleswig-Holsteins SPD-Fraktionsvize Serpil Midyatli hat die Koalitionspläne für die Abschiebehaft im Norden scharf kritisiert. "Dass CDU und FDP aus Furcht vor Rechtspopulisten und auf Druck aus eigenen Reihen bereit sind, Härte gegenüber den Schwächsten zu zeigen, überrascht uns nicht", sagte Midyatli. Die Jamaika-Koalition opfere wesentliche Elemente der humanen Flüchtlingspolitik des Landes. Das für die geplante Abschiebehaftanstalt notwendige Gesetz sei rechtsstaatlich zudem bedenklich.

"Wir sind entsetzt darüber, dass die Grünen ihre hohen moralischen Ansprüche, mit denen sie in der Vergangenheit das Handeln all jener bewertet haben, die sich in Fragen der Flüchtlingspolitik zu Wort meldeten, so schnell über Bord werfen", sagte Midyatli. Wer den gesetzlichen Rahmen für die Inhaftierung von Familien, Kindern und Jugendlichen schaffe, äußere sich "besser nicht mehr zu Fragen einer humanitären Flüchtlingspolitik".

Anfang 2020 soll in Glückstadt (Kreis Steinburg) eine Abschiebehaftanstalt in Betrieb gehen, die auch die Nachbarländer Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern nutzen können. Dafür muss ein spezielles Gesetz erlassen werden, dessen Entwurf Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) in der vergangenen Woche vorgestellt hat. Es soll die Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen und sachgerechten Vollzug der Abschiebehaft in Schleswig-Holstein schaffen. Die mitregierenden Grünen machten nach der Vorstellung des Entwurfs deutlich, dass ihnen die Zustimmung schwer gefallen sei.

Von lno