Kieler OB Ulf Kämpfer stimmt für GroKo

Berlin. SPD-Oberbürgermeister aus acht Bundesländern werben gemeinsam für Koalitionsverhandlungen mit der Union. Darunter ist auch der Kieler Verwaltungschef Ulf Kämpfer.

"Die mit einer Regierungsbeteiligung verbundene Möglichkeit sozialdemokratische Politik für die Menschen zu gestalten, darf nicht ausgeschlagen werden", heißt es in einer Mitteilung der Oberbürgermeister von Düsseldorf, Bielefeld, Gelsenkirchen, München, Hannover, Mainz, Saarbrücken, Karlsruhe, Nürnberg, Mannheim, Kiel und Leipzig. Entscheidend müsse der Entwurf eines Koalitionsvertrags sein, nicht die Ergebnisse der Sondierungsgespräche. "Wir unterstützen daher die Aufnahme von Koalitionsgesprächen."

SPD-Punkte aus Sondierungen müssen konkretisiert werden

Die von der SPD in den Sondierungsgesprächen durchgesetzten Punkte zugunsten der Kommunen müssten jetzt konkretisiert werden, heißt es in der Mitteilung vom Mittwoch weiter. "Die kommunale Ebene muss so ausgestattet sein, dass wir die notwendigen kommunalen Investitionen und öffentlichen Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger leisten können." Auch Sondierungsergebnisse wie die Grundrente, ein "vernünftiges Zuwanderungsgesetz" sowie das Bekenntnis zu einem starken Europa trügen "klar die sozialdemokratische Handschrift".

Entscheidung am Sonntag bei Parteitag in Bonn

Am Sonntag entscheidet ein Parteitag in Bonn, ob die SPD mit CDU und CSU über eine weitere große Koalition verhandeln darf. Den Koalitionsvertrag sollen dann die SPD-Mitglieder absegnen.

Von dpa