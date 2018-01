Günther will Familien zusammenführen

Hamburg/Berlin. Im Streit um den Familiennachzug von Flüchtlingen sieht der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in den anstehenden Koalitionsverhandlungen mit der SPD Verhandlungsspielraum. "Es ist besser, Familien zusammenzuführen, weil es der Integration in unserem Land hilft", sagte Günther am Dienstag in der Fernsehsendung NDR Aktuell. Gerade als christliche Partei habe die CDU ein Interesse an der Zusammenführung von Familien. Der Kompromiss zu dem Thema aus den Sondierungsgesprächen zwischen Union, FDP und Grünen im vergangenen Jahr sei besser gewesen als das jetzige Sondierungsergebnis mit der SPD. Er sehe durchaus Verhandlungsspielraum, was die Koalitionsverhandlungen mit der SPD betreffe.

Günther pocht auf Kompromissbereitschaft

Insgesamt sei das Sondierungspapier die Grundlage, auf der verhandelt werden müsse, sagte Günther. "Was nicht gehen kann, ist, dass die SPD sich jetzt ein paar Punkte raussucht und sagt, da muss jetzt die Union nachgeben." Auf beiden Seiten müsse es Kompromissbereitschaft geben. "Es sollte uns leiten, dass wir jetzt nur noch Punkte reinnehmen, die das Leben der Menschen in Deutschland besser machen", sagte Günther.

Koalitionsvertrag muss nicht viel detaillierter sein

Ein Koalitionsvertrag muss nach Worten Günthers generell nicht viel tiefer gehen als das zwischen Union und SPD ausgehandelte Sondierungsergebnis. Man mache das Sondierungspapier ja schon wie einen fertigen Koalitionsvertrag, sagte er am Dienstag vor einem Treffen der Unterhändler von CDU und CSU in Berlin. "Ich finde viel detaillierter, als das was jetzt schon vorliegt, muss das alles auch nicht sein." Man brauche aber noch ein paar konkrete Festlegungen, weil einige Punkte noch ganz offen seien.

Spielräume und Zugeständnisse nicht nur von einer Seite

Günther deutete wie zuvor Unionsfraktionschef Volker Kauder Kompromissbereitschaft in der Gesundheitspolitik an. Wenn man das Problem des Landärztemangels in den Griff bekäme und das mit anderen Themen miteinander verknüpfe, "dann sehe ich da zumindest Verhandlungsspielraum". Spielräume und Zugeständnisse dürfe es aber nicht nur zugunsten einer Seite geben.

Die Teams der Unterhändler von CDU und CSU trafen sich am Dienstag in der CDU-Zentrale, um ihren Kurs abzustimmen. Dagegen kommt die SPD erst am Donnerstag zu parteiinternen Beratungen über die anstehenden GroKo-Verhandlungen zusammen.

Schnelle Regierungsbildung

Eine Regierung müsse so schnell wie möglich gebildet werden, forderte Günther. "Wir warten ja schon lange genug darauf, dass wir endlich wieder eine handlungsfähige Regierung in Deutschland haben. Von daher darf jetzt keine Seite auf Zeit spielen."

Von dpa