Die NSU-Opferanwältin Seda Basay-Yildiz wird bedroht. Die Spur führte in das Polizeirevier in Frankfurt am Main. Beschuldigte Beamte werden suspendiert. Trotzdem kommt es zu einem weiteren Drohschreiben. Es fehlt offenbar der Wille, den Sachverhalt aufzuklären, kommentiert Markus Decker.