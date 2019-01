Die Einrichtung einer Abschiebehafteinrichtung in Glückstadt sorgt für erheblichen Streit. Am Mittwoch hatte der Innen- und Rechtsausschuss des Landestages Schleswig-Holstein Fachleute zur Anhörung gebeten, und am Ende kamen zumindest SPD und SSW zum Schluss, dass Jamaika ein Desaster erlebt habe.