Berlin

Sahra Wagenknecht macht sich es leicht, wenn sie von der Außenlinie der Politik ihrer eigenen Partei Distanz zu den Interessen der eigenen Wählerschicht unterstellt. Kaum jemand hat in den vergangenen Jahren den Kurs der Linkspartei so maßgeblich gesteuert wie Wagenknecht selbst. Eine Kritik am Zustand der Partei ist damit auch eine Kritik an ihrer eigenen Arbeit.

Aber stimmt es überhaupt, dass sich die Linkspartei von den Interessen der kleinen Leute entfernt hat? Richtig ist, dass Teile der sozialen Unterschicht heute empfänglicher für nationalistisches Gedankengut sind, als noch vor einigen Jahren. Wo die Linkspartei früher Volkspartei des Ostens war und mit Sozialpopulismus Unzufriedenheit auffangen konnte, punktet heute die AfD mit noch steileren Thesen und dem gezielten Schüren von Ängsten.

Wagenknecht hat mit Ressentiments gespielt

Sahra Wagenknecht hat immer wieder versucht, diese Wähler wieder zur Linkspartei zu ziehen. Sie hat mit Ressentiments gespielt und gerade in der Migrationsfrage die Grenzen zum Rechtspopulismus ausgetestet. Aber Wagenknecht ist es ergangen, wie früher der SPD gegenüber der Linkspartei. Auch wenn sie versuchte, die neue Konkurrenz zu kopieren – das Original konnte immer noch etwas radikaler sein.

Das Dilemma der Linkspartei ist, dass es im Feld des politischen Populismus in Deutschland insgesamt enger geworden ist. Denn neben der AfD am Rand des Spektrums verabschiedet sich in der linke Mitte auch die SPD stückweise vom Realismus der Regierungsjahre. Die Linkspartei muss derart bedrängt plötzlich ihren Platz neu suchen. Dabei wäre es eigentlich gar nicht so kompliziert: Erstmals seit dem zweiten Weltkrieg sitzen im Bundestag durch die AfD Politiker mit teilweise rechtsextremen Gesinnungen. Einen klareren Gegner kann es für die Linkspartei eigentlich gar nicht geben.

Von Gordon Repinski/RND