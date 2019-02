May, Corbyn und der Brexit: Kopflos in London

Politik Kommentar - May, Corbyn und der Brexit: Kopflos in London Die Briten führen ein wahnwitziges Spektakel der Selbstdemontage auf. Dennoch sollten die Europäer nicht der populistischen Versuchung erliegen, ihre faktische Überlegenheit auszureizen. Damit würden sie nur den Brexit-Fanatikern in die Hände spielen, kommentiert Marina Kormbaki.

Wie weiter? Großbritanniens Premierministerin Theresa May am Dienstag in London. Quelle: AP