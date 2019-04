Die SPD im Landtag will den Aufstieg von Ex-Landtagssprechers und Referatsleiters Tobias Rischer zum Abteilungsleiter nicht auf sich beruhen lassen. Die Fraktion wolle die Stellenbesetzung in der nächsten Sitzung des Ältestenrates erneut beraten, sagte Pressesprecher Heimo Zwischenberger am Freitag.