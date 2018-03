FDP will Ergebnis verbessern

Rendsburg. Schleswig-Holsteins FDP will gestärkt aus den Kommunalwahlen in acht Wochen hervorgehen. Nach der Rückkehr in Regierungsverantwortung auf Landesebene hofft der Landesvorsitzende und Sozialminister Heiner Garg auf Rückenwind durch die Beteiligung an der Landesregierung.

Die FDP habe in den ersten acht Monaten der Koalition mit CDU und Grünen bereits zahlreiche Erfolge erzielt, sagte Garg am Sonnabend beim FDP-Parteitag in Rendsburg. Die Landesregierung investiere kräftig in Kitas, Straßen und Krankenhäuser. „Wir sorgen dafür, dass die Menschen am Ende dieser Legislaturperiode bessere Lebensbedingungen vorfinden.“

Keine Erhöhung der Kita-Gebühren

Als Beispiel nannte Garg das im Januar mit Kommunalverbänden vereinbarte Kommunalpaket. Die Kommunen erhielten nun 45 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr. Das entspreche einem Anstieg um fast 25 Prozent. Im Gegenzug erwarte er, dass die Kommunen die Kita-Gebühren bis 2020 nicht anheben. „Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, für die Eltern die Kita-Gebühren zu erhöhen.“

„2020 steht dann die Kita-Reform“, sagte Garg. Die künftige Kita-Finanzierung im Norden werde die Menschen spürbar entlasten, versprach er. Denn: „Eine gute Kita-Betreuung darf kein Luxus sein.“ Jedes Kind brauche faire Startchancen. Hohenwestedts Bürgermeister Jan Butenschön sagte, durch das zusätzliche Geld von der Landesregierung könne seine Kommune die Kita-Gebühren stabil halten. „Kita-Gebühren anzuheben ist doch für einen Gemeindevertreter das Unangenehmste, was er machen kann.“

Bildung als Schwerpunktthema

Mit großer Mehrheit beschlossen die Liberalen das Wahlprogramm unter dem Motto „Klarer Kurs für neue Chancen“. Die Liberalen erklären darin Bildung, gute Lebensverhältnisse in den Städten und auf dem Lande zu Schwerpunkten ihrer Arbeit. Beim Ausbau der Windenergie fordert die FDP ein Vorgehen nach Augenmaß. Sie will die Interessen der Bürger in den Regionalplänen des Landes berücksichtigen.

„Wir wollen starke Kommunen in Schleswig-Holstein“, sagte der Chef der Programmkommission Oliver Kumbartzky. Die Digitalisierung sei ein Schwerpunkt des Programms. Schnelle Internetzugänge seien wichtig. „Was der Bauer nicht kennt, das muss er wenigstens googeln können.“

FDP gegen Straßenausbaubeiträge

Lange Diskussionen gab es auf dem Parteitag nur bei einem Thema. „Wir wollen keine Straßenausbaubeiträge mehr“, sagte FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki. Die Landesregierung habe mit der Abschaffung der Pflicht, diese zu erheben, die nötigen Voraussetzungen getroffen.

Die Beiträge sorgten „für Unmut, Ärger und Wut sowie in nicht wenigen Fällen für Existenzängste“, so das Wahlprogramm. Die Partei wolle damit eine „klare politische Botschaft senden“, sagte Landtags-Fraktionschef Christopher Vogt.

Nicht durchsetzen konnte sich der Kreisverband Stormarn mit einem Antrag, wonach kommunale Beitragssatzungen bis zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs weiter notwendig seien.

Rückblick: Kommunalwahl 2013

Bei den vorangegangenen Kommunalwahlen 2013 war die FDP im Norden von 9,0 auf 5,0 Prozent abgesackt. Erklärtes Ziel von Landeschef Garg ist ein ähnliches Ergebnis wie bei der Landtagswahl im Mai 2017, als die Liberalen 11,5 Prozent erreichten.

2013 gewannen sie 207 Mandate in Gemeindevertretungen und 38 Sitze in den Kreistagen. Ziel sei es, „unsere Mandate zu verdoppeln in diesem Land“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Die Landesregierung unterstütze die Kommunen „so gut wie möglich“.

