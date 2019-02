Bonn

Die Linken nutzen ihren Parteitag für klare Kante. Während sie in Europafragen extreme Positionen ablehnen, positionieren sie sich in der Venezuela-Krise so deutlich wie nie. Mit mehreren Plakaten und einer Ansprache forderte die Partei am Samstag Solidarität mit Venezuela – und dem amtierenden Staatschef Nicolás Maduro.

Heike Hänsel, Vize-Chefin der Linken im Bundestag, twitterte Bilder von der Aktion, auf denen Plakate mit der Aufschrift „Hände weg von Venezuela – vorwärts zum Sozialismus“ zu sehen sind.

Darüber schreibt sie eine klare Forderung an die Regierung: „Die BuRe muss ihre Anerkennung für den selbsternannten Präsidenten #Guaido zurücknehmen und darf die humanitäre Hilfe nicht länger politisch missbrauchen!“

Die Unterstützung der Linken für Maduro, der derzeit dringend benötigte Hilfslieferungen aus den Nachbarländern stoppt und das Land in etliche Krisen gestürzt hat sorgt auf Twitter bereits für scharfe Kritik.

Der Partei wird unter anderem die Verteidigung der Diktatur Maduros vorgeworfen. Mitglieder von FDP, Grünen, CDU und AfD distanzieren sich außerdem mit deutlichen Worten von den Forderungen der Linken.

Ein paar Beispiele aus der Kritikwelle auf Twitter:

Sven Hilgers, Mitglied der Berliner FDP, etwa schreibt: „ Die Linke solidarisiert sich mit einem menschenverachtenden, illegitimen Regime, das seine Bevölkerung unterdrückt und hungern lässt.“

CDU-Politiker Axel Tantzen sieht die Linke noch immer nicht in der Demokratie angekommen: „Egal wo Menschenrechte von links verletzt werden, die Unterstützung durch die Linke ist sicher.“

Auch Linken-Politiker Kevin Kulke findet die Solidarität seiner Partei „unwürdig, peinlich und erbärmlich“ .

FDP-Bundestagsabgeordneter Hagen Reinhold, zeigt sich ebenfalls empört: Es sei unglaublich, dass sich die Linke mit dem venezolanischen Regime solidarisiere.

Journalist Klaus Schobesberger zieht aus der jüngsten Forderung der Partei einen Schluss: „ Die Linke hat den Kompass verloren.“

Von RND/lf