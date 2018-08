Kiel

„Das sind ganz normale Malings. Die haben nichts mit dem aktuellen Einsatz zu tun“, so ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Potsdam auf Nachfrage. Zuvor hatten griechische Schiffsfotografen in der Ägäis die „Lübeck“ auf Patrouille vor der Insel Chios fotografiert. Deutlich sichtbar am Raketenstarter auf dem Bug ein Drohnensymbol und zehn Striche für erfolgreiche Abschüsse. Schnell wurde spekuliert, ob diese Symbole vielleicht mit dem in der Nähe passierenden Marineverband der russischen Schwarzmeerflotte zu tun haben könnten.

„Diese Abzeichen stammen aus einer Übung im Juni. Damals hat die Fregatte ‚Lübeck’ vor Norwegen erfolgreich zehn Drohnen bekämpft“, so ein Sprecher des Marinekommandos. In dem Übungsgebiet von Andoya in Nordnorwegen schießen Nato-Einheiten auf diese Drohnen mit scharfen Waffen. Die Marine hatte dazu auch entsprechende Pressemitteilungen veröffentlicht. Die Verwunderung über die Aufregung in den sozialen Medien und bei den Bloggern war auch in Rostock groß. Das Kampfschiff war Anfang August bereits mit den Abzeichen in Wilhelmshaven losgefahren.

Malings sind von künstlerischer Kreativität der Besatzung abhängig

International ist es durchaus seit Jahrzehnten üblich, dass Besatzungen von Marineschiffen ihre Erfolge in Kriegs- und Friedenszeiten auf ihre Schiffe und Boote malen. Diese Malings sind von Schiff zu Schiff unterschiedlich und meist von der Kreativität der Besatzung abhängig. Die Besatzung der „Lübeck“ hat eine künstlerisch besonders begabte Waffen- und Deckscrew. Der Flugkörperstarter des Schiffes ist in der Vergangenheit bereits öfter sehr bunt bemalt gewesen.

Neben abgeschossenen Drohen gibt es auch Abzeichen für gerettete Flüchtlinge, gesprengte Minen oder gefundene Torpedos oder Schiffswracks. Aber auch Auszeichnungen und Leistungsabzeichen werden bunt an Rümpfe oder Aufbauten gemalt. Das ist international inzwischen Tradition.

Von RND/Frank Behling