Der Landtag in Kiel ist am Mittwoch zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr zusammengekommen. Im Mittelpunkt stand der Landeshaushalt für das nächste Jahr. Die Vertreter lieferten sich ein heftiges Wortgefecht, bevor der Etat mit den Stimmen der drei Jamaika-Partner und des SSW verabschiedet wurde.