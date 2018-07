Kiel

Zum 1. September 2018 gibt Robert Habeck (Grüne) seinen Ministerposten an den bisherigen Europaabgeordneten Jan Philipp Albrecht ab und konzentriert sich ganz auf den Bundesvorsitz seiner Partei.

Fokus lag auf Energiewende

In seiner Rede im Landtag hat der scheidende Umweltminister Robert Habeck (Grüne) Schleswig-Holstein ein „Vorzeigeland“ der Energiewende genannt. „Der Stromnetzausbau geht tatsächlich voran“, sagte Habeck.

Zwei Drittel der geplanten Trassen seien bereits genehmigt oder im Bau, ein Drittel bereits fertig. Von der Energiewende profitierte nicht nur die Westküste. „Sie ist ein Beitrag zur ökonomischen und politischen Lage im Land.“

Schreibtisch voller Arbeit

Sein letzter Tag im Parlament sei „kein Moment für Pathos“ oder große Abschiede. Noch bis Ende August gehört er der Landesregierung an. „Ich habe den Schreibtisch noch voller Arbeit“, sagt Habeck und nennt die Kartierung der Windflächen, die Kormoran-Verordnung und das Dauergrünlandgesetz.

Er habe lange mit sich gerungen, die Arbeit in Kiel gegen den Bundesvorsitz einzutauschen. „Aber ich muss das machen, um mir treu zu bleiben“, sagt der selbst ernannte „Draußenminister“. Doch die Gummistiefel, die Habeck in den vergangenen Jahren bei Terminen auf dem Land oder am Meer getragen hat, die bleiben daheim.

Von dpa