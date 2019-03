Die Bundestagsverwaltung hat in der AfD-Spendenaffäre eine erste Vorentscheidung getroffen. Wegen Schweizer Zuwendungen an den jetzigen Europa-Kandidaten Guido Reil drohen der Partei hohe Strafzahlungen. In den Fällen von Parteichef Meuthen und Spitzenkandidatin Weidel drohen weitere hohe Strafen.