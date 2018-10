München

Es ist kurz nach zehn Uhr, als Markus Söder vor der Theodor-Billroth-Schule steht, einem grauen Zweckbau im Osten seiner Heimatstadt Nürnberg. „Dahoam“ in Mögeldorf hat der bayerische Ministerpräsident gerade seine Stimme abgegeben, zusammen mit Frau Karin.

Früher war Söder an dieser Schule mal Schirmherr eines Zirkus-Projekts. Jetzt atmet der CSU-Mann noch einmal tief durch. Denn an diesem Tag geht es auch um die Frage, ob er seine Rolle im Polit-Zirkus behält - und mit wem er in diesem Fall das Scheinwerferlicht wird teilen müssen.

Noch einmal lächeln fürs Publikum - so beginnt Söder diesen Sonntag, der so voller Spannung ist und dem die letzten Umfragen eine historische Zäsur für Bayern vorhergesagt hatten. „Jetzt heißt es abwarten und erholen, Ruhe und Kraft genießen”, so der CSU-Politiker vor dem Wahllokal. Ob er sich vor dem Ergebnis fürchte? „Wir haben alles gemacht, gekämpft”, sagt Söder.

Die Bayernwahl live: Hier kommen Sie zum Liveticker zur bayerischen Landtagswahl!

Alle Infos, aktuelle Entwicklungen und Analysen finden Sie auf unserer Themenseite.

Noch eben ein kleiner Spaziergang, dann macht er sich auf den 171 Kilometer langen Weg nach München. Für den 51-jährigen Franken, der inzwischen fast auf den Tag genau sieben Monate als Ministerpräsident hinter sich hat, sind es Stunden voller Bangen. Bis zuletzt hatte er ja gehofft, doch noch mit einem blauen Auge davon zu kommen. Und nun?

Landtag verwandelt sich in ein TV-Studio

‪München, Maximilianeum: Der bayerische Landtag hat sich seit dem Sonntagnachmittag in ein riesiges TV-Studio verwandelt, über allem die große Frage: Kommt es zum erwarteten Erdrutsch in Bayern? Würden die ersten Balkendiagramme und Tortengrafiken die letzten Umfragen bestätigen? Seit Wochen hatte sich die CSU darauf einstellen müssen, nach diesem Wahlsonntag erst einmal damit beschäftigt zu sein, Wunden zu lecken und - für sie jahrzehntelang undenkbar - über mögliche Koalitionen nachzudenken. Plötzlich spielt es eine Rolle, wie die Freien Wähler abgeschnitten haben, wie die Grünen, SPD und FDP. Früher waren deren Werte der CSU egal.‬

Zigmal hatte Söder in seinem Wahlkampf gesagt, Stabilität werde es im Freistaat nur mit der CSU geben. Er warnte vor „Berliner Verhältnissen“ in Bayern, ließ dabei aber immer offen, was genau darunter zu verstehen ist: Die Kriminalität in der Hauptstadt? Ein Viel-Parteien-Parlament? Langes Hin und Her bei der Regierungsbildung? Oder Dauerstreit am Koalitionstisch?

Hier finden Sie Antworten auf die Frage: Wann gibt es die ersten Hochrechnungen?

Erfolgsverwöhnte CSU im Landtagswahlkampf unter Schock

Das Allerschlimmste hatten die Christsozialen schon nicht mehr ausgeschlossen. Dass die 2013 mit 47,7 Prozent damals noch von Horst Seehofer errungene absolute Mehrheit nicht zu verteidigen sein würde, war bereits früh klar. Aber dass es dann bis auf 33 Prozent in den Umfragen herunterging, versetzte die erfolgsverwöhnte Partei, die sich immer in der politischen Champions League sah, pünktlich zum Wahlkampf-Finale in Schockzustand. Sie kämpfte sich ins Ziel, mit letzter Kraft. Augen zu und durch.

Es war ausgerechnet Parteichef Horst Seehofer, der sich in einer bemerkenswerten Mischung aus Galgenhumor und Zweckoptimismus am Freitag beim Wahlkampfabschluss noch einmal zu Wort gemeldet hatte. Und zwar mit der Vorhersage, „dass wir ein Stück besser abschneiden, als das in den letzten Tagen prophezeit wurde”. Söder und die CSU hätten alles in die Waagschale geworfen, was man überhaupt in einen Wahlkampf einbringen könne, schob Seehofer hinterher. Mehr war also nicht drin? Oder was sind die wahren Gründe für diesen Wahlausgang?

Markus Söder flogen die Herzen im Wahlkampf nicht zu

Um diese Fragen zu beantworten, die in den nächsten Stunden und Tagen die CSU in Atem halten werden, lohnt ein Blick zurück: Auf einen Wahlkampf, in dem Söder nicht die Herzen zuflogen, auch wenn er keinen Bierzelt-Termin zwischen Nürnberg und Berchtesgaden ausließ. „Ich biete 100 Prozent Einsatz“, hatte Söder dem Lederhosen- und Dirndl-Publikum auf den Volksfesten zugerufen. Wieder und wieder. Mangelndes Engagement wollte er sich nicht vorwerfen lassen. Mehr als 250 000 Menschen habe er mit seinen Auftritten in allen Regionen des Freistaats erreicht, rechnete er neulich hinter verschlossenen Türen im Franz-Josef-Strauß-Haus vor, der CSU-Zentrale im Münchener Norden.

Umfragen zufolge ist Söder allerdings der unbeliebteste Ministerpräsident der Republik. Und allein an den Hunderttausenden Zuwanderern aus Deutschland nach Bayern gekommen sind, die Parteigrande Edmund Stoiber als Grund für die Umfragen-Talfahrt ausgemacht hatte, kann es ja nicht gelegen haben.

Zur Galerie Bayern geht wählen. Und erwartet ein historisches Ergebnis. Wir haben die Bilder von der Landtagswahl 2018.

Zweifel an Markus Söders Einschätzung

Hörte man genau hinein in die CSU-Spitze hinein, fanden sich schnell Leute mit Zweifeln an Söders Einschätzung, es eigentlich ganz gut gemacht zu haben. Sie sind der Meinung, dass er sich zwar bemüht, aber auch jede Menge Fehler gemacht habe.

Zum Beispiel, sich doch noch auf ein TV-Duell einzulassen. Und sich dann – am Ende der Sendung - auch noch mit dem Grünen-Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann zum Wandern zu verabreden. „Kontraproduktiv“, nennen das die Kritiker im eigenen Lager, und ein völlig falsches Signal: „Ein Zeichen von Schwäche.“

Oder zuletzt die verpatzte Präsentation seines Raumfahrtprogramms. Statt über die ehrgeizigen Pläne der Staatsregierung redete die Republik nur über das „Bavaria One“-Logo mit einem Söder-Konterfei wie aus einer Science-Fiction-Serie. „Übers Ziel hinausgeschossen“, lästerten manche in der CSU.

Eine verkorkste Kampagne im Wahlkampf

Es war eine verkorkste Kampagne. Ein Wahlkampf, in dem Söder seine Rolle nie gefunden hat.

• Er versuchte zunächst, den besonnen-jovialen Landesvater zu geben, was scheiterte, als klar wurde, dass die Kruzifix-Pflicht in bayerischen Amtsstuben auf Widerstand bis in Kirchenkreise hinein stieß. Und dass selbst milliardenschwere, neue Leistungen wie Familien- und Pflegegeld oder bayerische Eigenheimzulage den Niedergang der CSU in den Umfragen nicht aufhalten konnten.

• Im Frühsommer probierte es Söder als Scharfmacher, erklärte den Flüchtlingsstreit in der Union zum „Endspiel um die Glaubwürdigkeit“. Wenige Tage später saß er in der entscheidenden Runde im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin dabei, als die CSU in einen seltsamen, kaum erklärlichen Formelkompromiss einwilligte. Kleinlaut entschuldigte sich Söder dafür, von „Asyltourismus“ gesprochen zu haben, versprach, fortan auf diesen Begriff zu verzichten.

• Seit Anfang August war wieder ein anderer Söder zu beobachten. Ein zurückhaltender, irgendwie heruntergedimmt wirkender. Einen, der bereits früh zu ahnen schien, was da an diesem Wahlsonntag alles auf ihn zukommen könnte. Einen, der mit dem Ziel, die absolute Mehrheit zu verteidigen, gestartet war. Und nun damit leben musste, wie Koalitionsdebatten das Wahlkampf-Finale bestimmten.

Söder contra Seehofer, Seehofer contra Söder

Söders Zick-Zack-Kurs hatte viel mit seinem verzögerten Start als Ministerpräsident zu tun: Erst im März war der 51-Jährige ins Chefbüro der Münchener Staatskanzlei eingezogen. Der Grund: CSU-Chef Seehofer wollte sein Amt als Ministerpräsident erst aufgeben, als endgültig klar war, dass die GroKo in Berlin auch zustande kommt und er Bundesinnenminister werden kann.

Söder contra Seehofer, Seehofer contra Söder – das permanente Belauern der beiden Spitzenleute hat die CSU in den vergangenen Wochen und Monaten gelähmt. Mal um Mal beklagte sich Söder halböffentlich und öffentlich über seinen langjährigen Widersacher. Die schlechten Umfragewerte in Bayern hätten ihre Ursachen in Berlin. Wen er damit meint, ist klar. Von der legendären Geschlossenheit der CSU, die Franz Josef Strauß immer beschworen hatte, war keine Spur mehr.

Geheime Bündnisse und Sündenböcke

Die Rede ist von geheimen Bündnissen, von Absprachen, von Sündenböcken, von Verantwortung, auch von einem möglichen „Putsch”. Wenn am Montag in der Parteizentrale der Vorstand zusammenkommt, könnte es zur großen Abrechnung kommen, heißt es in CSU-Kreisen. Zu einem Aufeinanderprallen der „Münchener” und der „Berliner” in der CSU, mit ungewissem Ausgang. Viel wird davon abhängen, wie sich die mächtigen Bezirksvorsitzenden verhalten - etwa Ilse Aigner als Chefin der oberbayerischen CSU. Auch das Wort der Ehrenvorsitzenden - Stoiber und Theo Waigel - hat in solchen Momenten besonderes Gewicht. Aber am Sonntagnachmittag sind das nicht mehr als Mutmaßungen.

Landtagswahl Bayern 2018: Lesen Sie hier über die Gewinner und Verlierer!

Für die, denen Ambitionen auf höhere Aufgaben nachgesagt werden, wäre nun eigentlich der Moment, um aus der Deckung zu kommen: Alexander Dobrindt etwa, den Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten, um den es zuletzt so erstaunlich ruhig geworden war. Ihm wird unverändert nachgesagt, den Parteivorsitz übernehmen zu wollen, wenn die Zeit dafür reif sei.

Horst Seehofer denkt nicht daran, aufzugeben

Diejenigen, die wie Söder und Seehofer etwas zu verlieren haben, müssen schon vor Start der Sitzung am Montag alles daran setzen, die Deutungshoheit zu gewinnen. Seehofer hat bereits früh zu Protokoll gegeben, dass er nicht daran denke aufzugeben, weder als Parteichef noch als Bundesinnenminister. Er fühle sich „pudelwohl”. Für Söder, seinen langjährigen Widersacher, wird es darum gehen, den Unmut zu kanalisieren - weg von seiner Person.

Viel deutet darauf hin, dass die Verhältnisse nun zumindest vorübergehend unübersichtlich werden bei den Christsozialen. Und man sich neu aufstellen muss. Sowohl Seehofer als auch Söder sind auf der Hut, wissen aus Erfahrung: Die CSU ist eine Partei, die den Erfolg liebt. Aber sie geht auch brutal mit denen um, die als Schuldige für sein Ausbleiben ausgemacht werden.

Von Rasmus Buchsteiner/RND