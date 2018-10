Berlin

Bislang hatte Armin Laschet sich eine Kandidatur für den Parteivorsitz noch offen gehalten. Nun schließt er diese aus. Seine Entscheidung soll der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und stellvertretende Bundesvorsitzende in einer Telefonkonferenz mit den Bezirksvorsitzenden aus NRW erklärt haben. Seinen Verzicht bestätigte er am Mittwoch vor Journalisten in Düsseldorf.

Die Entscheidung soll er laut „Welt“ damit begründet haben, dass bei der jetzt geplanten Trennung von Parteivorsitz und Kanzleramt das Amt des Regierungschefs im größten Bundesland nicht mit dem Vorsitz einer Regierungspartei im Bund vereinbar sein.

Dem Bericht zufolge bestätigten die Bezirksvorsitzenden Laschet in seinem Beschluss. Es müsse jedoch eine Neubewertung der Lage erfolgen, wenn es nicht mehr nur um den CDU-Vorsitz gehe. Damit würde Laschet sich die Kandidatur für den CDU-Vorsitz in Verbindung mit einer Kanzlerkandidatur offen halten.

Offiziell Interesse an dem Posten bekundet hat bereit der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz, sowie CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn. Weitere Bewerber sind bis zum Parteitag Anfang Dezember denkbar.

Zur Galerie Angela Merkel gibt ihr Amt als Parteivorsitzende der CDU ab. Wer sie beerbt, ist noch unklar. Wird es die bisherige Generalsekretärin Annegret Kamp-Karrenbauer? Der junge und umtriebige Gesundheitsminister Jens Spahn? Oder gar jemand ganz anderes? Aspiranten gibt es jedenfalls genug.

In zwei Befragungen vom Dienstag liegt Merz in der Gesamtbevölkerung deutlich vor Annegret Kramp-Karrenbauer. In einer weiteren Umfrage liegen sie etwa gleichauf. Unter den CDU-Anhängern erhält die Generalsekretärin in einer Forsa-Blitzumfrage für das RTL/n-tv-Trendbarometer mehr Zuspruch als Merz. Hier erreicht die Saarländerin, die als Favoritin der Kanzlerin gilt, 62 Prozent Zustimmung, Merz 54 Prozent. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, der sich zum Zeitpunkt der Befragung eine Kandidatur noch offen hielt, liegt bei 36 Prozent, Spahn bei 29.

Von RND/dpa/ngo