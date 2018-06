Berlin

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch erwartet von der auf dem Leipziger Parteitag am Wochenende neu zu wählenden Parteiführung, dass sie sich um mehr Gemeinsamkeit bei den Linke kümmert. „Die Menschen müssen das Signal erhalten, dass wir uns um ihre Anliegen wie um die großen Probleme der Welt kümmern und uns nicht mit uns selbst beschäftigen. Gemeinsamkeit betonen und leben, das wird die große Verantwortung der neuen Parteiführung sein“, sagte Bartsch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Die Entwicklung in vielen Ländern Europas, zuletzt in Italien, sollte uns Mahnung genug sein. Dort entstanden aus der stolzen 33-Prozent-KPI sechs Splittergruppierungen, die politisch nichts mehr ausrichten können“, so der Linke-Politiker. „Wir erleben einen Kulturkampf von rechts. Bürgerliche Werte werden immer mehr in Frage gestellt. Wenn die Linke als Bollwerk der Menschlichkeit gegen diese Entwicklung agiert, dann werden wir auch als Partei erfolgreich sein. Wir müssen gemeinsam handeln, geschlossen auftreten und entschlossen sein“, sagte Bartsch dem RND.

Von Thoralf Cleven/RND