Wiesbaden

Die Parteien in Hessen haben nach dem knappen Ausgang der Landtagswahl keinen Zeitdruck, um ein Regierungsbündnis zu schmieden. Die Wahlperiode des bisherigen Landtags endet erst am 17. Januar 2019, einen Tag später tritt laut Landesverfassung der neue Landtag zu seiner ersten Sitzung zusammen.

CDU-Chefin Angela Merkel zeigte sich nach massiven Verlusten ihrer Partei bei der Landtagswahl in Hessen bereit, den Parteivorsitz abzugeben - sie will aber Kanzlerin bleiben. Eine erneute Kandidatur schloss sie auf einer Pressekonferenz am Mittag aus.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will beim CDU-Parteitag in Hamburg als Nachfolgerin kandidieren. Das kündigte die Saarländerin am Montag nach Angaben von Teilnehmern in der Sitzung des CDU-Vorstands in Berlin an.

FDP-Chef Christian Lindner forderte Angela Merkel (CDU) zum Rücktritt auch als Bundeskanzlerin aufgefordert. „Frau Merkel verzichtet auf das falsche Amt“, sagte Lindner in Berlin.

SPD-Chefin Andrea Nahles hat nach den dramatischen Verlusten der SPD bei der Landtagswahl in Hessen Konsequenzen für die Große Koalition im Bund angekündigt. Einen Rücktritt schloss sie aus.

Alle Entwicklungen nach der Landtagswahl in Hessen 2018 im Liveticker:

Merkel: Schon vor der Sommerpause gegen den CDU-Vorsitz entschieden

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach eigenen Worten schon vor der Sommerpause die Entscheidung getroffen, vom CDU-Vorsitz zurücktreten zu wollen. Sie habe die Verkündung dieses Schritts dann jetzt - nach den Verlusten der Unionsparteien bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen - um eine Woche vorgezogen, sagte Merkel nach Gremiensitzungen ihrer Partei in Berlin. Ursprünglich habe sie diesen Schritt bei der am Sonntag beginnenden, zweitägigen CDU-Vorstandsklausur ankündigen wollen.



Sie habe ihre Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer nicht eingeweiht. Es gebe manche Entscheidungen, da „hilft man niemandem, wenn man es zu vielen Menschen vorher sagt – das gehört dazu“, sagte Merkel. Vor ihrer Ankündigung an diesem Montag habe sie die Parteivorsitzenden der Koalitionspartner, Andrea Nahles (SPD) und Horst Seehofer (CSU), über ihren Schritt in Kenntnis gesetzt.

Berliner CDU-Vorsitzende Grütters: Merkel verdient größten Respekt

Der angekündigte Rückzug Angela Merkels vom CDU-Parteivorsitz ist von den führenden Berliner Christdemokraten begrüßt worden. Die Landesvorsitzende Monika Grütters teilte mit, Merkel verdiene „für ihren souveränen Schritt größten Respekt“. Sie übernehme die Verantwortung, obwohl es für die schlechten Wahlergebnisse der CDU in Hessen und der CSU in Bayern „sicher vielfältige Gründe“ gebe. „Diese Haltung ist selten und zuletzt auch an anderer Stelle nicht eingelöst worden“, erklärte Grütters weiter, indirekt auch auf die CSU anspielend. Sie betonte, Merkel habe „die CDU grundlegend modernisiert und in der Mitte unserer Gesellschaft verankert“.

Grüne siegen in Großstädten - AfD profitiert von CDU-Schwäche

Die Grünen erobern die Großstädte, und CDU und SPD bleiben trotz zweistelliger Verluste in Osthessen und Nordhessen führend. Die AfD wiederum ist besonders stark in Osthessen, der Region Main-Kinzig und der Wetterau. Das sind die zentralen Ergebnisse einer am Montag in Wiesbaden vom Statistischen Landesamts vorgelegten Wahlanalyse.



Zu den Hochburgen der Grünen (landesweit 19,8 Prozent) zählen Frankfurt, Darmstadt, Kassel, Wiesbaden und Offenbach mit Anteilen bei den Zweitstimmen von teils über 30 Prozent. In Frankfurt II konnte die weitgehend unbekannte Volkswirtin Miriam Dahlke für die Grünen der CDU den Sitz abnehmen. In Kassel II holte die Studentin Vanessa Gronemann das Direktmandat. Die beiden siegreichen Frauen sind noch keine 30 Jahre alt.

Brinkhaus: Wir zollen Angela Merkel Respekt



Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, erklärt zu der Ankündigung Merkels: "Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion spricht Angela Merkel für ihre souveräne Entscheidung Respekt und Anerkennung aus. Wir freuen uns, dass sie das Amt als Bundeskanzlerin weiter ausüben will. Wir werden alles daransetzen, gemeinsam mit Angela Merkel und der von ihr geführten Bundesregierung diese Wahlperiode zu einem Erfolg zu machen. Unser Land braucht in dieser schwierigen Zeit Stabilität, aber auch Mut und Ideen für die Zukunft. Die CDU wird mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin, aber auch mit einer personell erneuerten Parteiführung dazu ihren Beitrag leisten. Angela Merkel hat für die CDU Außerordentliches geleistet und entscheidend dazu beigetragen, dass die Union in unserem Land seit 13 Jahren Regierungsverantwortung tragen kann."

Dreyer: SPD muss bei Erneuerung aufs Tempo drücken

Die SPD will nach den Worten ihrer Vizevorsitzenden Malu Dreyer schnell klarer machen, wofür sie steht. „Da geht es vor allem darum, dass wir die Zukunftsfragen (...) schneller beantworten müssen“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin in Mainz. Viele Bürger wüssten nicht, was sie mit der SPD verbinden sollen - das sei ein Befund der Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Die SPD wolle deshalb bei ihrer Erneuerung aufs Tempo drücken. „Wir müssen einfach erkennen, dass wir diese Zeit gar nicht haben, sondern dass wir sehr viel schneller etwas ändern müssen.“

Euro nur kurz durch Merkel-Rückzug belastet

Der Euro ist am Montag nur kurzzeitig durch den angekündigten Verzicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf den CDU-Vorsitz belastet worden. Im Vormittagshandel fiel die Gemeinschaftswährung zunächst auf 1,1361 US-Dollar, erholte sich dann aber wieder auf 1,1395 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1345 Dollar festgesetzt.



Bankökonomen bewerteten Merkels Äußerungen zweischneidig. Die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschafts-, Finanz- und Europapolitik wurden als eher gering angesehen, wie etwa Berenberg-Chefökonom Holger Schmieding ausführte. Dies gelte selbst für den Fall, dass sich Merkel als Bundeskanzlerin nicht mehr halten könne, schreibt Schmieding in einem Kommentar.

Berliner CDU-Fraktionschef: Merkel ermöglicht Neubeginn

Die CDU bekommt nach Meinung des Berliner Fraktionschefs Burkard Dregger die Chance auf einen Neuanfang. Die Entscheidung von Kanzlerin Angela Merkel, nicht wieder für den Parteivorsitz zu kandidieren, verdiene „Anerkennung und Respekt“, teilte Dregger mit. Sie eröffne der CDU damit die Chance auf einen Neubeginn.



„Es braucht einen neuen Kopf, der es schafft, das Herz und den Verstand der Menschen zu erreichen und das Land wieder zu einen“, sagte der CDU-Fraktionschef der Deutschen Presse-Agentur.



„Es gibt nicht wenige in diesem Land, die Frau Merkel als Projektionsfläche für ihre Wut und ihren Ärger nehmen“, sagte Dregger. Das sei in dem Maße nicht angemessen, aber man müsse es zur Kenntnis nehmen. Vielleicht könne ein Personalwechsel helfen. Eine Präferenz zu möglichen Nachfolgern wollte Dregger nicht äußern.

Kurzeinschätzung: "Merkels Wortwahl zeigt ihre Verletzlichkeit"



Eine kurze Einschätzung zum Merkel-Statement von Gordon Repinski, Hauptstadtbüro-Leiter und stellvertretender Chefredakteur des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND)



sagt, sie sei "bereit", bis Ende Legislaturperiode Kanzlerin zu bleiben. Ihre Entscheidung sei "ein Wagnis", dessen sei sie sich bewusst. Eine für sie sehr offene Aussage. Zeigt Ihre Verletzlichkeit und fordert Respekt von Kritikern ein - ohne es auszusprechen.



Ein "sehr schöner Prozess" sei die Wahl des/der Vorsitzenden, sagt





Seehofer bedauert Merkels Verzicht auf CDU-Vorsitz: „Es ist schade“

Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat den Verzicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf eine erneute Kandidatur für den CDU-Vorsitz bedauert. „Es ist schade. Ich sage ausdrücklich: Es ist schade“, sagte Seehofer. „Wir haben uns manche Diskussionen geleistet, aber es war immer eine vertrauensvolle, vom gegenseitigen Respekt getragene Zusammenarbeit“, fügte er hinzu. „Und insofern finde ich es schade, dass nun diese Zäsur stattfinden soll.“ Dies sei letztlich eine Entscheidung, die nur eine Person selbst treffen könne. „Ich will aber nicht verhehlen, dass ich es bedaure.“

Merkel verzichtet auf Parteivorsitz, will nicht wieder als Kanzlerin antreten

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen schrittweisen Rückzug angekündigt. In einer Pressekonferenz bestätigte sie, nicht erneut als Parteivorsitzende kandidieren zu wollen.



Man könne nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sagte sie am Montag in Berlin nach Sitzungen der Parteigremien. Für den Rest der Legislaturperiode sei sie bereit, die Rolle als Kanzlerin auszufüllen.



Bisher hatte sie immer darauf bestanden, dass beide Ämter zusammengehören. Bei der nächsten Wahl wolle sie aber nicht wieder als Kanzlerin und auch nicht wieder für den Bundestag kandidieren, sagte sie.







Eine Einschätzung zur CDU-Personaldebatte von Gordon Repinski, Hauptstadtbüro-Leiter und stellvertretender Chefredakteur des RedaktionsNetzwerks Deutschland: "Friedrich #Merz ist übrigens genau der Gegenkandidat, den @_A_K_K_ gebraucht hat, um im Dezember sicher ins Ziel zu kommen. Zu früh angetreten, zu gestrig, zu radikal. #Merkel

Lammert: CDU braucht „klares Profil“ - Mehrere Bewerber für Vorsitz

Die CDU braucht aus Sicht des früheren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert ein klares Profil. Lammert sagte nach Parteiberatungen zudem, es gebe ein „bemerkenwertes Interesse“ am Parteivorsitz. Kanzlerin Angela Merkel habe erklärt, sie halte es generell nach wie vor für richtig, dass CDU-Vorsitz und Kanzlerschaft in einer Hand bleiben sollten. „Deswegen wird das, wenn, eine Ausnahmesituation oder eine Übergangssituation sein, aber sicher nicht eine für die Zukunft alternativ angestrebte Versuchsanordnung.“



Lammert sagte, Merkel wolle es mit ihrer Entscheidung ausdrücklich ermöglichen, dass es einen „Ruck nach vorne“ für die Partei gebe. Die vergangenen Wochen seien „enttäuschend“ gewesen, sagte er.

Rehberg fordert Rücktritt von CSU-Chef Seehofer



Der CDU-Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg hat den Rücktritt von CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer gefordert. „Wenn man sich die letzten Wochen und Monate ansieht und auf die Ergebnisse der beiden Landtagswahlen in Bayern und Hessen schaut, muss sich zuallererst die CSU die Frage stellen, welche Weichen sie personell stellen will. Die Antwort dürfte klar sein“, sagte der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Rehberg erklärte, er halte es für einen „Treppenwitz der Geschichte“, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr Amt als Parteichefin zur Verfügung stelle, während Seehofer noch im Amt sei.

Kreise: Jens Spahn kandidiert für Merkel-Nachfolge



Auch Jens Spahn hat angekündigt, für das Amt des CDU-Parteivorsitzenden zu kandidieren, wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Der Gesundheitsminister hat sich in der Vergangenheit als Merkel-Kritiker und Vertreter des besonders konservativen Flügels der CDU profiliert.





Das steht in dem Papier von Andrea Nahles



Mit Skepsis wurde der Entwurf von Nahles und Generalsekretär Lars Klingbeil für einen Forderungskatalog aufgenommen, mit dem die Handschrift der SPD in der großen Koalition klarer werden und der Erneuerungsprozess vorangetrieben werden soll. Das Papier liegt der dpa vor. Darin wird von der Union die Umsetzung von fünf Projekten von der Einführung einer Grundrente bis zu einem Kita-Gesetz binnen der nächsten zwölf Monate verlangt.



„Das kann erst der Anfang der Debatte sein“, hieß es von Vertretern des linken Flügels mit Blick auf wenig inhaltliche Neuigkeiten. Im Herbst 2019 soll auch entlang der aufgestellten Forderungen eine Bilanz gezogen und entschieden werden, ob man weitermacht.

