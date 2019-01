Berlin

Der Bundesverkehrsminister ist ein wenig sauer. In der nächsten Woche will Andreas Scheuerer ( CSU) mit den Leuten der von ihm eingesetzten „Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität“ über deren Arbeitsweisen reden. Und wie man zu positiven Ergebnissen kommt. Das kündigte er ihnen über ein Interview mit der „ Bild am Sonntag“ an. Sie werden sich gefreut haben.

Die Fachleute hatten Scheuer vergangene Woche eine Debatte beschert, die der Bayer für total überflüssig hält: Ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern für besseres Klima. In einer ersten Reaktion hatte er die Idee als „gegen jeden Menschenverstand“ bezeichnet. „Das Prinzip der Freiheit hat sich bewährt“, sagte der CSU-Politiker in der BamS. „Wer 120 fahren will, kann 120 fahren. Wer schneller fahren möchte, darf das auch. Was soll der Ansatz der ständigen Gängelung?“

Lesen Sie auch: Faktencheck: Stellen sich die Lungenärzte gegen Stickoxid-Grenzwerte?

Ein Tempolimit auf Autobahnen würde demnach laut Scheuer den gesamten CO2-Ausstoß in Deutschland um weniger als 0,5 Prozent senken. Bereits heute gelte laut Scheuer auf 7640 Autobahn-Kilometern ein Tempolimit von 130, das seien 30 Prozent des Gesamtnetzes. 18 150 Kilometer seien uneingeschränkt. „Das System der Richtgeschwindigkeit funktioniert und hat sich bewährt. Deutsche Autobahnen sind die sichersten Straßen weltweit.“

Scheuer will dafür die von Lungenärzten in einem Positionspapier infrage gestellten Grenzwerte für Feinstaub weiter diskutieren lassen. Er werde dies zum Thema im EU-Verkehrsministerrat machen, kündigte er an. Der Aufruf müsse dazu führen, „dass die Umsetzung der Grenzwerte hinterfragt und gegebenenfalls verändert wird“. Als erstes müsse aber „die masochistische Debatte beendet werden, wie wir uns in Deutschland mit immer schärferen Grenzwerten selbst schaden und belasten können. Vor allem werden jetzt die Messstellen überprüft.“

CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer hätte die Diskussion um ein Tempolimit auch gern vom Tisch. Sie hat darin sogar etwas geisterhaftes entdeckt. „Das was wir jetzt erleben, ist eine reine Phantomdebatte“, sagte sie am Samstag bei einem Besuch des baden-württembergischen CDU-Landesverbands in Kloster Schöntal. Ein großer Teil der Straßen in Deutschland habe bereits ein Tempolimit.

Lesen Sie auch den Kommentar: Andreas Scheuer, runter von der Bremse!

Kramp-Karrenbauer forderte ein Gesamtkonzept über alle Bereiche hinweg, um die Klimaschutzziele zu erreichen. „Wir sollten keine Phantomdebatten führen, die mehr den Anschein erwecken, dass man eine ganze Gruppe, nämlich die Autofahrer, quälen und bestrafen will, als dass man wirklich damit eine sinnvolle Klimaschutzdebatte führen will.“

Scheuer will Mobilitätsdaten zur besseren Verkehrsplanung

Der Bundesverkehrsminister schlägt vor, Staus in Städten mit Mobilitätsdaten von Autofahrern entgegenzuwirken. „Wenn viele Nutzer ihre persönlichen, anonymisierten Mobilitätsdaten zur Verfügung stellen würden, könnten Städte die Verkehrspolitik besser planen, so dass die Menschen weniger im Stau stehen. Die Bürger müssen dem Staat dabei vertrauen.“

Die Bürger sehen die Dinge beim Tempolimit übrigens anders als Minister und CDU-Vorsitzende. In einer repräsentativen Emnid-Umfrage im Auftrag der „Welt“ sprechen sich insgesamt 63 Prozent der Deutschen für ein Tempolimit auf heimischen Autobahnen aus. Nur 36 Prozent lehnen Geschwindigkeitsbegrenzungen generell ab. Das bevorzugte Tempolimit der Deutschen liegt bei 130 Stundenkilometern (35 Prozent), dann folgen 150 (19 Prozent) und 120 (9 Prozent).

Lesen Sie auch: Schweden plant Verkaufsverbot für Diesel und Benziner

Der Deutschlandtrend im ARD-Morgenmagazin hatte Freitag 51 Prozent Befürwortung der Einführung eines Tempolimits von 130 Kilometern pro Stunde auf deutschen Autobahnen ergeben. 47 Prozent der Bürger waren gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung.

Von Thoralf Cleven/RND