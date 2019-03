London

Die britische Premierministerin Theresa May hat nicht genügend Unterstützung, um im Parlament ein drittes Mal über den Brexit-Vertrag abstimmen zu lassen. Das räumte die Regierungschefin am Montag bei einer Debatte im Parlament ein.

Informationen des Spiegels zufolge sagte May, sie werde weiter Gespräche führen, um die Abstimmung doch noch bis Ende der Woche durchzusetzen.

Der ursprüngliche Termin für den Austritt Großbritanniens aus der EU war der 29. März. Die EU hat Großbritannien eine Verschiebung des Brexits bis zum 22. Mai angeboten, wenn das Unterhaus nun dem Austrittsvertrag zustimmt.

Andernfalls gilt die Verlängerung nur bis zum 12. April. In dem Fall soll London vor diesem Termin sagen, wie es weitergehen soll.

Noch am Wochenende hatte May in einem Brief an die Abgeordneten gedroht, eine dritte Abstimmung über das Abkommen ausfallen zu lassen, wenn sich nicht ausreichend Unterstützung abzeichne.

Dann müsse Großbritannien in Brüssel um einen weiteren Aufschub bitten, was aber eine Teilnahme an der Europawahl bedeuten würde.

