Politik Schleswig-Holstein - Drei Iraker wegen Terrorverdachts festgenommen Im Morgengrauen sind im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein drei Männer aus dem Irak festgenommen worden. Sie sollen Terrorpläne geschmiedet haben. Laut einem Medienbericht handelt es sich um Flüchtlinge. Auch in einem anderen Bundesland gabe es Durchsuchungen.

Beamte des Bundeskriminalamtes haben am Mittwochmorgen im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein drei Männer aus dem Irak festgenommen, die einen Terroranschlag in Deutschland geplant haben sollen. Quelle: Karsten Schröder/dpa