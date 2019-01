Genf

In der ersten Januarhälfte 2019 haben die UN einen starken Anstieg der Migration über das Mittelmeer registriert. Von Neujahr bis zum 16. Januar hätten 4216 Migranten und Flüchtlinge nach einer Passage auf Schlepperbooten die Küsten Europas erreicht, teilte die Internationale Organisation für Migration der UN am Freitag in Genf mit.

In der Vergleichsperiode des Jahres 2018 seien es lediglich 2365 angekommene Menschen gewesen. Eine Erklärung für den Trend gab die IOM nicht. Gleichzeitig seien weniger Todesfälle auf dem Mittelmeer zu beklagen. In diesem Jahr seien 83 Menschen auf dem gefährlichen Seeweg ums Leben gekommen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres seien es noch 199 gewesen.

Die meisten Menschen, fast 3370, seien in diesem Jahr in Spanien angekommen, dahinter folge Griechenland mit rund 700 Menschen. Die restlichen Flüchtlinge und Migranten verteilten sich auf Italien, Malta und Zypern.

