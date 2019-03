Sozial- und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) will Eltern vor der Aufnahme in eine Kita oder Schule zur Masern-Impfung ihrer Kinder verpflichten. In Schleswig-Holstein bekam Garg dafür viel Beifall. Auch im Bund wird über einen Zwangsimpfschutz gegen Masern diskutiert.