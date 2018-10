In den Parteizentralen schaut man gebannt auf die Hessen-Wahl. Im Bundeskanzleramt plant man jedoch über den Tag hinaus: Angela Merkel will sich Mitte November mit ihren Ministern in Potsdam zu einer Kabinettsklausur treffen. Es geht unter anderem um ein Zukunftsthema, mit dem die GroKo Aufbruchstimmung verbreiten möchte: Künstliche Intelligenz.